I robot da cucina sono diventati negli ultimi anni dispositivi essenziali in milioni di case, perfetti per cucinare per te e così intelligenti che l’unica cosa che dovrai fare sarà aggiungere gli ingredienti indicati dalla ricetta e aspettare che la cottura si completi automaticamente. Oggi ti presentiamo il robot da cucina di Lidl, la grande stella del loro catalogo che ora è in vendita con uno sconto mai visto prima, così che tutti possano godere di averne uno a casa… affrettati che vola!

Lidl offre nella sua sezione di cucina una grande varietà di piccoli elettrodomestici che risultano di grande aiuto per svolgere diverse attività in cucina, come la pulizia, la preparazione di cibi o bevande, la cottura, ecc. La catena tedesca ha un grande successo nel nostro paese, dove ha già superato i 600 stabilimenti e ne prepara altri per l’inaugurazione nei prossimi mesi.

Il robot da cucina di Lidl, con sconto

Si tratta del Robot da cucina Monsieur Cuisine Smart, l’incredibile robot da cucina del supermercato tedesco che ha fatto sensazione quando è stato lanciato sul mercato diversi anni fa e che con ogni nuova versione ha ancora più successo della precedente, perché tutti vogliono averne uno a casa dopo aver scoperto le meraviglie che può fare in cucina. Grazie allo sconto che ha attualmente, puoi averlo per 449,99€.

Questo fantastico robot da cucina di Lidl è in vendita sia nei negozi fisici che nel negozio online, un piccolo chef con il “talento” di preparare oltre 600 piatti inclusi nel suo ricettario e che ha una potenza di 1200 W e un recipiente mescolatore con una capacità fino a 3 litri. Grazie alla sua funzione WiFi si riceveranno ogni mese aggiornamenti di tutte le ricette in un account utente che si attiva senza costi aggiuntivi.

È un apparecchio ideale per preparare salse, zuppe, frullati, carne, pasta, verdure, pesce, impasti, marmellate e molto altro, tutto guidato facilmente attraverso lo schermo e con le ricette incluse nel sistema, per cui dovrai solo aggiungere gli ingredienti e premere il pulsante. Nelle ricette è anche possibile annotare, ad esempio, se si preferisce una quantità maggiore o minore, si può lasciare una nota per tenerlo presente la prossima volta che la si prepara.

Ha una bilancia integrata per poter pesare gli alimenti, a intervalli di 5 g fino a un massimo di 5 kg. Il kit di vendita include un coperchio con apertura per il riempimento e un misurino, un recipiente mescolatore in acciaio da 4,5 l, una lama, un accessorio mescolatore, un vaporiera con coperchio e un accessorio piatto, un accessorio per la cottura e una spatola con punta in silicone smontabile.

