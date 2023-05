Lidl imita Chanel e Dior e offre dei doppi dei profumi a meno di 6 euro!

Per un tocco d’eleganza su tutti i tuoi look, scegli il duplicato del profumo Chanel offerto da Lidl a un prezzo mini!

Ti piace profumarti, ma non hai molti soldi da spendere in fragranze di lusso? Lidl ti risolve il problema con il suo duplicato di un profumo Chanel in vendita a un prezzo stracciato!

Lidl: sempre più conveniente

Lidl propone ogni settimana in negozio prodotti utili e indispensabili per ottimizzare la tua vita quotidiana. Con l’inflazione in costante aumento, tutti cercano di preservare il loro potere d’acquisto.

Se il tuo portafoglio non è al meglio, allora è il momento di dargli una spinta con le nuove offerte di Lidl che hanno già fatto felici molti clienti.

Come questi AirPods ispirati a quelli di Apple e venduti a un prezzo incredibilmente conveniente. Chi ama ascoltare la musica ovunque adorerà questo prodotto che puoi trovare da Lidl a meno di 40 €.

E le offerte per accontentare i budget limitati non si fermano qui. Coloro che amano l’arredamento e cercano semplicemente di aggiungere spazio di archiviazione nella propria casa, adoreranno un altro prodotto.

Si tratta di un elegante e pratico scaffale per valorizzare i tuoi libri o i tuoi oggetti preferiti. Anche questo prodotto venduto a un prezzo accessibile, troverà il suo posto nella tua casa per creare un’atmosfera simpatica e moderna.

Lidl risponde alla concorrenza

Lidl ha deciso di reagire alla concorrenza che si fa sempre più agguerrita. Visto che Action sta ottenendo un grande successo con i suoi duplicati di profumi venduti a prezzi stracciati, il rivenditore tedesco ha deciso di fare altrettanto!

A sua volta, ha appena lanciato il suo duplicato di profumo che imita perfettamente il Coco Mademoiselle di Chanel. Questa fragranza chiamata “Madame Glamour” è un vero e proprio inganno per i sensi.

Infatti, è impossibile distinguere l’originale dalla copia, tanto il profumo venduto da Lidl è una vera e propria riuscita. Con le sue note di bergamotto, rosa, litchi e gelsomino, ma anche di patchouli, vaniglia, muschio e vetiver, ti incanterà.

Con questa essenza fresca e delicata, potrai firmare tutte le tue apparizioni pubbliche in modo elegante e raffinato.

Un duplicato di Chanel a un prezzo totalmente stracciato

Mentre il formato standard di Coco Mademoiselle si aggira intorno agli 80 €, Lidl ti propone la sua versione molto più economica.

Infatti, per spruzzarti quotidianamente con questa fragranza molto femminile, puoi spendere solo 6 € da Lidl. Sì, puoi strofinarti gli occhi, perché questo è il prezzo del duplicato presso il rivenditore tedesco.

Questa è una delle molte ragioni per cui dovresti venire presto nel negozio di discount che sta facendo molto bene con questa offerta che non dovrebbe durare a lungo in negozio. Non esitare a metterci le mani sopra il prima possibile!

