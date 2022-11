Lidl: il suo champagne a meno di 20 euro è il migliore sul mercato secondo 60 milioni di consumatori

Champagne economico, ma di buona qualità? Questa è la sfida raccolta da Lidl e dal suo marchio che ha conquistato i consumatori.

Preparatevi ad affrontare le feste in tutta tranquillità. Lidl presenta il suo champagne a meno di 20 euro e si rivolge a budget ridotti.

Con l’approssimarsi delle festività di Ognissanti, si inizia già a pensare alle festività natalizie. Tra meno di due mesi sarà necessario preparare le cene di Natale e Capodanno. Un periodo festivo che quest’anno si preannuncia piuttosto snervante!

E per una buona ragione: l’aumento dei prezzi terrorizza le famiglie. E il loro budget per la festa non è necessariamente il più ricco. Quindi, tra i regali e le cene in programma, dovranno stringere la cinghia e trovare qualche buon consiglio per non finire sul lastrico.

Fortunatamente, esistono alcuni marchi che sono diventati dei veri e propri alleati per le famiglie con un budget limitato. È il caso di Lidl, ad esempio. La catena di supermercati è ricca di occasioni. Per la gioia dei suoi clienti più fedeli!

Lidl è un rivenditore leader nel Regno Unito, con una vasta gamma di prodotti e servizi tra cui scegliere. E per festeggiare il Natale e il passaggio al 2023, Lidl vi offre uno champagne di qualità a prezzo ridotto! Infatti, secondo 60 milioni di consumatori, è addirittura lo champagne più costoso al mondo. Il miglior rapporto qualità/prezzo! Questa sì che è una buona notizia.

Come promemoria, la rivista basa il suo verdetto su un sondaggio tra i consumatori. E le degustazioni alla cieca non possono mentire! Così, su trenta diverse bottiglie di champagne, quello di Lidl ha ricevuto un bel voto di 14,5/20.

Prepararsi alle vacanze in tutta tranquillità

Con il marchio Lidl, potete essere sicuri di avere una buona bottiglia di champagne da condividere con i vostri ospiti. Lo champagne Paul Menand Cœur de cuvée ha conquistato i consumatori.

Durante il sondaggio 60 milioni di consumatori l’hanno votata come una delle migliori bottiglie offerte. Inoltre, il suo prezzo fa la differenza! Il prezzo fa la differenza, La bottiglia di champagne di Lidl ha il miglior rapporto qualità/prezzo. Un ottimo modo per concedersi un regalo durante le feste senza spendere troppo!

Infatti, è bene sapere che Lo champagne di Lidl costa solo 17 euro! Vi farà sentire il sapore della “torta al limone” in bocca. È perfetto per accompagnare i vostri pasti festivi. Il suo prezzo può aumentare in questo periodo di inflazione. Ma sarà sempre accessibile!

Dovete sapere che ci sono molti modi per concedersi un buon pasto di fine anno senza far saltare il budget. Infatti, la vostra cena di festa non deve essere necessariamente Non è necessario spendere un occhio della testa perché sia delizioso.

Ad esempio, si può pensare di realizzare ricette facili. Come le torte salate, ad esempio. Oppure zuppe e minestre con panna. Dovete sapere che i prodotti natalizi più popolari, come ad esempio il pollo, hanno subito un’impennata dei prezzi!

Per quanto riguarda il salmone affumicato, dovrete aggiungere da 10 a 25 centesimi a fetta. Per quanto riguarda il foie gras, batte tutti i record di aumento dei prezzi! Infatti, il suo prezzo è aumentato del 25%! Solo questo.

Infine, per risparmiare e controllare il budget della spesa da Lidl, evitare gli sprechi! Pensate a fare un elenco di ciò che vi serve per la cena. E controllate i vostri armadi per assicurarvi di non acquistare prodotti doppi.