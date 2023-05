Lidl: il sublime piatto a più livelli a meno di 10 euro stupirà i tuoi ospiti!

Lidl ha appena lanciato una bellissima piattaforma a più livelli per servire i tuoi ospiti nel modo più elegante possibile! Il tutto a meno di 10€!

Stai cercando un pezzo unico che ti permetta di risparmiare spazio a tavola e di servire i tuoi ospiti in modo originale? Non perdere questa nuova piattaforma di Lidl che sta già facendo impazzire il web! Ti diremo tutto da A a Z!

Lidl svela le sue novità per la casa

Lidl continua a coccolare i suoi clienti con incredibili novità. Infatti, il marchio propone ancora dei prodotti fantastici per prepararsi al ritorno del bel tempo.

L’arrivo della primavera segna spesso il ritorno dei pasti in famiglia o tra amici. Il marchio ha quindi pensato a tutto per aiutarci a creare le più belle reception in casa.

Il negozio discount offre una vasta scelta di accessori per semplificarci la vita. Dalla cucina, ai mobili da esterno fino alla porcellana, il marchio ha molti ottimi affari per preparare le lunghe serate estive.

Qualche giorno fa, Lidl ha svelato un ombrellone multifunzione molto pratico per ombreggiare una terrazza quando si sta a tavola. Ha anche commercializzato una bella porcellana estiva a prezzi stracciati. Non serviva altro per far impazzire gli utenti del web!

Questa settimana, Lidl propone ancora un tesoro di decorazione per apparecchiare un tavolo degno dei più grandi palazzi. Si tratta anche di una soluzione ideale per risparmiare spazio e servire i tuoi ospiti con stile.

Una piattaforma indispensabile per ricevere

Alcuni alimenti sono a volte difficili da servire in modo estetico. Può anche succedere che alcuni piatti occupino molto spazio sul tavolo. E il servizio può diventare un vero incubo.

Lidl si è occupato del problema e ha creato il pezzo perfetto per risparmiare spazio e presentare le tue ricette in modo molto elegante. Il marchio propone una piattaforma a 3 livelli a effetto fontana che ti permette di disporre di molti alimenti.

Questa novità di Lidl è composta da 3 piatti di diverse dimensioni. Puoi trovarlo rotondo o quadrato a seconda delle tue preferenze. La sua struttura è composta da una base minimalista in ferro che ti aiuta a trasportare la tua piattaforma in modo ultra facile. Non male vero?

Questo pezzo imita le porcellane eleganti che si possono trovare negli hotel di lusso o durante grandi ricevimenti. Potrai quindi immaginare un tavolo sobrio, elegante grazie a questo tesoro di decorazione.

La piattaforma Lidl consente di disporre piccoli pasticcini, delizie o addirittura frutta. Si adatta a tutti i tuoi desideri e si impone come un elemento essenziale se ami creare bellissimi tavoli.

Un accessorio di tendenza a prezzo mini

Questa piattaforma Lidl presenta ancora numerosi vantaggi. È ultra versatile e può anche essere utilizzato come oggetto di decorazione in casa. Infatti, è possibile posizionarlo in salotto per riporre i tuoi piccoli oggetti o le tue chiavi.

Alcuni hanno anche pensato di installare questo tesoro nel loro guardaroba per classificare i gioielli. Quindi, questa creazione Lidl è l’oggetto di decorazione finale di cui hai bisogno questa stagione.

Inoltre, il marchio propone un prezzo che sfida ogni concorrenza. Propone questo incredibile pezzo a soli 9,99 euro. Un prezzo incredibile che batte quindi tutti gli altri negozi di decorazione.

Gli utenti del web non hanno impiegato molto tempo prima di innamorarsi di questa novità. Quindi, dovrai essere veloce se vuoi regalarti questo pezzo per le tue reception o per rinnovare la tua decorazione quest’estate!

4.4/5 - (10 votes)