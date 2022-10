Lidl: il robot da cucina Silvercrest Monsieur Cuisine Plus torna a 179€

Il Monsieur Cuisine Plus non è certo l’ultimo di Lidl. Lanciato nel 2018, il robot da cucina è oggi meno sofisticato dei suoi due amici: Monsieur Cuisine Connect e Monsieur Cuisine Smart. Ma, nonostante questa grande età, il dispositivo è ancora apprezzato dai consumatori, tanto che, per non far loro dispiacere, Lidl vende il suo robot a soli 179€, contro i 229€ di quando era stato lanciato.Dal 25 agosto prossimo, i 25.000 le copie messe in vendita beneficeranno poi di una riduzione di 50 €. Questo sconto è relativo poiché Monsieur Cuisine viene venduto frequentemente.Acquistando questo robot da cucina, i consumatori potranno beneficiare di una ciotola da 2,2 l con bilancia integrata, precisa al grammo più vicino e in grado di supportare fino a 5 kg. Grazie alle sue dieci velocità e alla sua capacità di riscaldare fino a 130°C, il Monsieur Cuisine Plus è in grado di realizzare un’ampia gamma di ricette. Durante i nostri test di laboratorio, ci aveva inoltre convinto offrendo temperature omogenee e fedeli a quelle richieste, ma anche per la sua efficienza di miscelazione e mancanza di supporto, che offrono anche Monsieur Cuisine Connect e Monsieur Cuisine Smart.