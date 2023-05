Lidl: il perfetto accessorio per eliminare peli e polvere da tutti i tuoi vestiti!

Lidl ha appena lanciato l’accessorio ideale per dire addio a tutti quei fastidiosi peli sui tuoi vestiti e tessuti! Il tutto per pochi euro!

Non sai più cosa fare per liberarti dei peli e della polvere sui tuoi cappotti? Lidl ha l’accessorio che fa per te! Il marchio propone un rotolo anti-pelucchi al miglior prezzo sul mercato. Ti diciamo tutto, dal A alla Z!

Un’azienda alla moda

È difficile non notare il successo di Lidl negli ultimi anni. Infatti, il discount è uno dei supermercati preferiti dai francesi. Del resto, si dà da fare per diventare il numero uno nel mercato della grande distribuzione.

Lidl continua ad ampliare la sua gamma di prodotti per fidelizzare i suoi clienti. Il marchio propone ormai prodotti lifestyle, accessori di moda, e persino viaggi. È quindi diventata una meta di shopping imprescindibile per tutti i fan dei buoni affari!

Il distributore rinnova il suo catalogo ogni settimana per restare al passo con le tendenze. Possiamo così trovare temi diversi in base ai periodi dell’anno.

Quest’inverno, Lidl ha fatto furore con tutte le sue creazioni! Infatti, il marchio ha proposto prodotti rivoluzionari che non hanno nulla da invidiare ai più grandi marchi. È il caso del suo aspirapolvere intelligente che ricorda quelli di Dyson, o del suo orologio connesso che fa ombra ad Apple!

Il negozio propone anche accessori molto pratici per facilitarci la vita in inverno. Ha appena lanciato un accessorio molto pratico per dire addio a un lavoro che odiamo tutti.

Lidl lancia il miglior prodotto per pulire i tuoi vestiti

Hai dei cappotti neri che attirano tutte le polveri e le palline? Non sai più come farne a meno? Lidl ha il miglior trucco per evitare di dover andare in lavanderia. Propone un rotolo adesivo per lavare tutti i tuoi tessuti in un batter d’occhio!

Questo accessorio è composto da un manico e un rotolo. Ti basterà passarlo sui tuoi vestiti per rimuovere tutti i peli grazie alle strisce di carta adesiva. Niente male, vero?

Ogni rotolo è composto da 36 fogli per poter pulire qualsiasi tessuto, anche i più voluminosi. Potrai tranquillamente usarlo sulle tue coperte o persino sul tuo divano per rimuovere i peli del tuo animale domestico.

Questo prodotto Lidl è fornito con altri 2 rotoli di ricarica. Avrai quindi tutto lo stock necessario per finire l’inverno e prenderti cura dei tuoi maglioni e cappotti.

Lidl propone quindi una soluzione duratura e molto versatile per mantenere i tuoi vestiti come nuovi. Il suo supporto in plastica è molto resistente e può seguirti ovunque, anche in viaggio!

Questo accessorio si trova nella maggior parte dei negozi ed è uno degli oggetti indispensabili da avere in casa. Ma attenzione! Lidl propone un prezzo molto inferiore rispetto ai suoi concorrenti.

Un prezzo che mette tutti d’accordo

Come sempre, Lidl fa molta attenzione al potere d’acquisto dei suoi clienti. È per questo che il marchio propone sempre prezzi molto accessibili nei suoi scaffali.

Questo rotolo anti-pelucchi è quindi disponibile per soli 2,49 euro. Un prezzo molto economico poiché contiene 2 rotoli di ricarica. Sarebbe quindi un peccato privarsene!

Ancora una volta, Lidl fa ombra ad altre catene di discount come Action o Aldi. Il marchio prevede ancora molte novità per l’arrivo della primavera. Non vediamo l’ora di scoprire i suoi prossimi cataloghi, e voi?

