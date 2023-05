Lidl ha messo in vendita un robot da cucina perfetto per aiutarti a cucinare con un prezzo che sfida la concorrenza!

Lidl mette in vendita molto spesso oggetti utili per la vita quotidiana dei suoi clienti. Se l’azienda rivela prodotti alimentari, ha anche tutto quello che serve per preparare buoni piatti grazie al suo robot.

Lidl ha il prodotto perfetto per cucinare buoni piatti

Da diversi anni, Lidl è riuscita a conquistare il cuore dei suoi clienti praticando prezzi bassi sui suoi prodotti alimentari. Ma l’azienda sa che è importante diversificarsi in altri settori.

È per questo che Lidl presenta una gamma di elettrodomestici che va a ruba tra i consumatori. E non a caso, gli acquirenti possono trovare tutti i tipi di prodotti che facilitano la loro vita.

È il caso ad esempio del suo robot da cucina. Quest’ultimo permette di preparare molte ricette. Si chiama Monsieur Cuisine Smart e funziona con una potenza di 1200W.

Questa potenza permette agli acquirenti di preparare tutti gli alimenti con la migliore cottura e la giusta consistenza. Il robot ha la capacità di adattarsi al tipo di preparazione che hai in mente.

Infatti, il robot Lidl dispone di funzioni per friggere, cuocere a vapore, impastare, triturare, sminuzzare e altro ancora. Così come altre azioni molto utili per fare dei buoni piatti ogni giorno.

Un robot multifunzione

Uno dei grandi vantaggi che gli dà punti in più è che ha 600 ricette preinstallate. Puoi anche programmarle per preparare i migliori piatti nel minor tempo possibile.

Il robot in vendita da Lidl dispone anche di un frullatore di grande capacità (3 litri). Ti permette di preparare diversi piatti contemporaneamente. La funzionalità Cooking Pilot ti permette di avanzare in altre preparazioni.

E questo, senza doverti preoccupare di alimenti bruciati. Infatti, basta programmare il tempo e la modalità di preparazione. In questo modo, la preparazione del tuo pasto andrà senza intoppi.

Grazie a questo robot Lidl, puoi preparare tutti i piatti possibili. Passando dai frullati, alle salse, alle zuppe, alle carni, alle paste, alle marmellate, ai dolci e molto altro ancora.

Il prodotto dispone inoltre di un grande schermo che ti permette di visualizzare molto facilmente le modalità e il tempo di utilizzo. Un’altra delle grandi novità di questo modello è che dispone della funzione Wi-Fi.

Questa ti fornisce aggiornamenti e novità sulle ricette e le preparazioni del tuo stesso account per tenerti aggiornato in tempo reale. Puoi anche pesare le porzioni direttamente.

Un’applicazione intelligente

In questo modo, otterrai la quantità esatta di ciò di cui avrai bisogno. La bilancia, molto precisa, può pesare da 5 g a 5 kg. Non è necessario quindi dotarsi di un’altra bilancia o acquistarne una. Il robot Lidl fa tutto il lavoro.

Oltre alle due maniglie laterali della pentola, il robot da cucina Monsieur Cuisine Smart ha una maniglia anteriore che ti permette di manipolarlo comodamente con una sola mano. Consentendoti di accelerare così le fasi di preparazione della ricetta.

Se lo desideri, puoi utilizzare l’applicazione inclusa per creare le tue ricette con passaggi guidati. È anche possibile creare una lista della spesa. Di avere un planner settimanale.

Di beneficiare di una valutazione delle ricette, di raccomandazioni personalizzate. O ancora di criteri di ricerca migliorati. Il robot da cucina di Lidl è anche realizzato con materiali molto resistenti.

Se vuoi acquistarlo, puoi trovarlo a un prezzo di 479,99 euro. Un prezzo che sfida ogni concorrenza!

4.7/5 - (4 votes)