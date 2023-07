Lidl: Il negozio ci svela la sua zanzariera in alluminio a prezzo scontato, molto efficace per l’estate 2023!

Appena uscita, questa zanzariera firmata Lidl sta letteralmente volando dagli scaffali! Sul sito ufficiale del marchio, ha ottenuto un punteggio di 4,5 su 5.

Vuoi sapere quali sono le ragioni di questo grande successo? In realtà, tutto risiede nelle sue caratteristiche poco comuni. Grazie alla sua azione, puoi godere di un benessere ottimale senza troppi sforzi!

Lidl punta sulla forma e sulla solidità!

Lidl ha percorso una lunga strada dalla sua fondazione negli anni ’30. Ora i clienti si aspettano di trovare un po’ di tutto nel discount. Infatti, il supermercato tedesco non si limita più a offrire prodotti alimentari. Al contrario, opera attualmente nel settore della moda, dell’arredamento, dell’elettrodomestico e in molti altri settori. Ecco perché il numero dei suoi fedeli aumenta di giorno in giorno!

Di recente, il grande magazzino ha messo in vendita una zanzariera per finestre all’avanguardia. Prima di entrare nel modo di funzionamento, è necessario dare un’occhiata alla sua forma. Oltre alle funzioni che tutti si aspettano da un prodotto del genere, questa zanzariera Lidl può migliorare notevolmente l’arredamento interno. La sua sola presenza è sufficiente a dare un tocco di freschezza ad ogni ambiente!

Oltre al suo aspetto esteriore, questa zanzariera è anche estremamente resistente. La sua struttura è completamente in alluminio. Inoltre, i designer di Lidl aggiungono una finitura a polvere. Il marchio tedesco si distingue così dalle altre marche che offrono prodotti poco durevoli nel tempo.

Ovviamente, questa zanzariera resiste a tutti i tipi di intemperie e raggi UV. Un beneficio significativo, dato gli effetti dannosi dei raggi UVA e UVB sul viso. Ma allo stesso tempo, questo prodotto Lidl fa passare altri raggi solari e aria fresca. Per garantire un ulteriore strato di protezione, il distributore ha aggiunto guarnizioni in spazzola. In questo modo, nessun tipo di insetto può entrare!

Una tecnologia innovativa e molto efficace!

Non tutte le finestre hanno le stesse dimensioni. Ma questo non fa differenza per i produttori di questa zanzariera Lidl. Infatti, la lunghezza e la larghezza della struttura possono essere modificate a piacimento. Questa è la principale funzione delle guarnizioni in spazzola! Ma i punti di forza di questa zanzariera non finiscono qui, ce ne sono molti altri.

La rete di questa zanzariera ha una caratteristica che la rende molto attraente. Infatti, i designer di Lidl fanno affidamento su tutte le loro risorse per offrire il prodotto ideale. Per questo, utilizzano la tecnologia Nanofil come materiale di produzione della zanzariera. E per migliorarne l’aspetto, la colorano in un grigio abbastanza scuro, molto simile all’antracite!

Non importa se le finestre sono aperte o chiuse, la zanzariera blocca immediatamente il loro ingresso. Inoltre, questo articolo può essere installato su una finestra tradizionale o su una persiana. E per concludere, Lidl lo propone a un prezzo che potrebbe spaventare la concorrenza! È meglio acquistarlo subito, perché potrebbe esaurirsi rapidamente.

Questa zanzariera Lidl è molto facile da installare!

Attualmente ci sono molti metodi per combattere le zanzare. E non nascondiamoci, la zanzariera non è ancora tra i più popolari. Qual è il motivo di questo? Tutto sta nella difficoltà di installazione del dispositivo!

Fortunatamente, Lidl ha trovato il modo ideale di risolvere definitivamente questo problema. Per facilitare il montaggio, la zanzariera è dotata di un supporto a molla. Quindi, è sufficiente trovare uno spazio di 12 mm per posizionare il dispositivo. Naturalmente, Lidl fornisce tutti i materiali necessari per l’installazione, oltre a un dettagliato manuale di istruzioni. L’installazione avviene quindi in meno tempo di quanto si possa dire.