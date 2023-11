Lidl ha un nuovo piumino metallico di tendenza a meno di 25€!

Cercate qualcosa che vi tenga al caldo quest’inverno? Andate da Lidl e avranno un piumino metallico spesso.

Il vostro guardaroba è pieno di capi base per la stagione? È perfetto! Ora, andate a comprare alcuni pezzi che aggiungono vivacità e colore ai vostri look. Lidl ha messo in vendita un piumino metallizzato ultra-canonico che vi farà innamorare.

Lidl esce dai sentieri battuti e crea un’atmosfera di grande entusiasmo

L’inverno è arrivato! Così è per dire addio alle giacchette estive e sostituirli con cappotti veri.

Quest’anno, il piumino è l’articolo più richiesto. il modello di punta della stagione. E come al solito, l’azienda tedesca sfrutta le tendenze attuali per soddisfare i propri clienti.

Negli ultimi giorni, molti abbigliamento ideale per l’inverno Gli scaffali del negozio sono ora pieni di capi invernali perfetti. Maglioni di lana, stivali, cappotti… Ce n’è per tutti i gusti e gli stili.

Ma un pezzo in particolare ha catturato la nostra attenzione in redazione! In effetti, Lidl ha messo in vendita una delle gli abiti più ricercati della stagione Il piumino oversize.

Ne avete già uno delle collezioni precedenti? Ma di che colore è? Perché per questo nuovo modello, Lidl non ha fatto le cose a metà e si è dato da fare.

Conservate i piumini neri, beige o verdi per l’uso quotidiano. Queste basi, essenziali per ogni guardaroba, non sono tuttavia molto colorate. La buona notizia? Lidl inizia la stagione in un’atmosfera colorata e strutturata. Questo renderà le prossime giornate fredde e grigie molto più allegre.

Per l’occasione, il marchio tedesco ha presentato il suo nuovo piumino! Si tratta di un piumino corto metallizzato e dorato.

Il colore perfetto per aggiungere un tocco di vivacità ai vostri outfit, questo piumino farà sicuramente la differenza e vi farà sentire bene con voi stessi. non non passerà inosservato.

Osare l’oro per la stagione

Già presente sul schiena di tutte le fashionisteGli affezionati clienti di Lidl ricorderanno il piumino quasi identico dell’anno scorso.

In effetti, nel 2021, il marchio aveva già presentato un piumino corto metallizzato da Lidl. Sfortunatamente, non è rimasto a lungo sugli scaffali ed è stato Si è esaurito molto rapidamente…

Il marchio tedesco ha deliziato i suoi fan rimettendo in vendita un piumino colorato. Ma questa volta Lidl ha optato per un colore metallizzato: ” un oro più puro, più luminoso, più brillante”.

Non c’è dubbio! L’oro sarà il colore della stagione!

E per una buona ragione… Questo colore, inusuale per un cappotto, lo rende un pezzo perfetto per tutti i vostri look invernali. Che sia a metà giornata per andare al lavoro, a fare shopping o per una serata speciale, si abbina a tutti i vostri capi di base. Jeans, pantaloni larghi, abiti lunghi, gonne midi, … Indossatelo preferibilmente con abiti sobri e semplici per metterlo in risalto il più possibile.

Per diventare l’orgoglioso proprietario di questo piumino di tendenza, Ci sono due possibilità. Sarà in vendita nei negozi fisici Lidl e sull’e-shop nei prossimi giorni.

Disponibile in tre taglie: S (38/40), M (42/44) e L (44/46), sentitevi liberi di sovradimensionare il cappotto per un effetto davvero oversize.

Non aspettate troppo a lungo, il suo piccolo prezzo (21,99 €) lo rende ancora più indispensabile!