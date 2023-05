Lidl ha un grande successo con la sua gamma di prodotti e accessori per il gaming a partire da 11 euro!

Lidl lancia la sua gamma di prodotti e accessori gaming a prezzi stracciati che faranno felici i fan del gaming! Scopriamo di più.

Tastiere, mouse, controller… Lidl propone una vasta gamma di prodotti e accessori gaming a prezzi molto accessibili. Scopriamo di più.

Una gamma di prodotti gaming firmata Lidl

La marca Lidl è sempre piena di sorprese! Infatti, il marchio tedesco trova sempre il modo di sorprendere i suoi clienti più fedeli.

Quella che è diventata famosa per i suoi prodotti alimentari a prezzi molto accessibili, ha fatto evolvere molto la sua immagine di hard-discounter nel corso degli anni. Oggi, il marchio è rimasto un punto di riferimento in termini di prezzi bassi, ma ha ampliato la sua offerta per rendere felici i suoi clienti.

Infatti, Lidl propone ora prodotti per la casa, apparecchiature elettroniche ma anche una vasta selezione di prodotti di moda e bellezza. Insomma, tutto ciò che serve per fare shopping completo senza superare il proprio budget! Perché ovviamente, Lidl conta molto sui suoi prezzi imbattibili per attirare i clienti.

Ultimamente, è con una selezione di prodotti gaming che il marchio tedesco ha fatto il boom! E con buona ragione, Lidl propone ai fan dei giochi elettronici accessori di buona qualità a prezzi stracciati.

Mouse, tastiere, sedie, cuffie… potrete trovare tutto ciò di cui avete bisogno! Non saranno forse le marche più famose, ma in ogni caso, Lidl vi garantisce la buona qualità di questi prodotti.

Ad esempio, potete comprare un mouse da gioco con filo con luce RGB a soli 11,99 euro! C’è anche un altro modello di mouse con illuminazione LED blu disponibile a 29,99 euro.

Gli accessori da acquistare subito

La marca Lidl vi propone quindi di scoprire una gamma di prodotti e accessori destinati ai gamer. Come il set di gioco composto da mouse, tastiera e pad al prezzo di soli 39,99 euro!

Potete anche trovare una tastiera da gioco semimeccanica al prezzo di 34,99 euro. Il tappetino per mouse da gioco RGB con connessione micro-USB è disponibile a soli 10,99 euro!

Lidl vi propone anche un controller di gioco wireless per Nintendo Switch al piccolo prezzo di 19,99 euro! Avrete anche la scelta tra una selezione di cuffie da gioco, con cuscinetti auricolari in similpelle morbida disponibile a 22,99 euro. O un altro modello di cuffie con microfono muto.

Per i giocatori che vogliono concedersi un po’ di comfort, Lidl vi propone un modello di sedia Wohnling Gamer con Bluetooth e altoparlanti integrati per una totale immersione! Contate 149,99 euro per questo modello disponibile in 3 colori. Vale a dire blu, rosso o nero.

Potete anche scegliere i poggiapiedi Puff gamer dal design molto bello! Venduti a 109,99 euro, questi modelli saranno perfetti per le vostre lunghe sessioni di gioco.

Infine, potete trovare anche alcuni accessori indispensabili da Lidl. Come la stazione di ricarica per controller PS4 a soli 14,99 euro. Vi consente di caricare due controller contemporaneamente! Piuttosto pratico quindi.

Per coloro che vogliono registrare le loro sessioni di gioco, l’anello luminoso LED con supporto mobile consente di avere un setup da pro per soli 11,99 euro! Infine, la piccola tazza PlayStation a 5,99 euro sarà perfetta per gli amanti del caffè o del tè!

Come avrete capito, con la nuova gamma di prodotti gaming di Lidl, vi concederete il miglior setup di gamer a basso prezzo! Quindi, sapete cosa fare!

4.3/5 - (7 votes)