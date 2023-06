Lidl ha un dispositivo che risolverà la tua vita: addio allo sporco esterno della persiana.

Stai avendo difficoltà a pulire le tue tapparelle e le finestre di casa? Vorresti avere un dispositivo che ti faciliti questo compito e ti lasci delle superfici lucide e senza segni? Bene, sei fortunato, perché Lidl ha un dispositivo che ti risolverà la vita e che ti servirà per dire addio allo sporco esterno della tapparella.

Addio allo sporco della tapparella con il nuovo dispositivo di Lidl

Tra i molti prodotti che si esauriscono in pochi istanti in tutti i negozi di Lidl, e che sono davvero efficaci per la pulizia della casa, spicca un innovativo e efficiente pulitore di finestre che combina un aspirapolvere ad acqua e un detergente per vetri per offrire una pulizia perfetta e senza sforzo in un solo passaggio sia per i vetri che per le tapparelle.

Si tratta del Dry and Clean Classic di Leifheit, un efficace pulitore molto facile da usare. Devi solo spruzzare il prodotto di pulizia con lo spruzzatore integrato, passare il panno in microfibra per eliminare lo sporco e aspirare l’acqua con l’aspirapolvere. Così semplice e veloce.

Il Leifheit Limpiaventanas Dry and Clean Classic ha molti vantaggi che lo rendono indispensabile per la tua casa. Ad esempio:

Serve per pulire tutte le superfici lisce e non solo le tapparelle e le finestre, ma anche specchi, piastrelle o cabine doccia.

e non solo le tapparelle e le finestre, ma anche specchi, piastrelle o cabine doccia. Si può utilizzare a 360° gradi: anche in posizione inclinata, orizzontale e sopra la testa.

anche in posizione inclinata, orizzontale e sopra la testa. Ha un sistema stand-by che offre 38 minuti di autonomia: l’aspirapolvere passa alla massima potenza quando è a contatto con la superficie.

l’aspirapolvere passa alla massima potenza quando è a contatto con la superficie. Ha un serbatoio estraibile che ne facilita la pulizia.

Ha una connessione Click che permette di attaccare diversi accessori per la pulizia.

Ha un beccuccio stretto (17 cm) disponibile separatamente per pulire finestre piccole o con traverse.

Il Leifheit Limpiaventanas Dry and Clean Classic è disponibile da Lidl a soli 42,99 euro, un prezzo molto competitivo se consideriamo la sua qualità e funzionalità.

Non esitare più e prendi questo dispositivo che ti risolverà la vita e ti risparmierà tempo e fatica nella pulizia delle tue tapparelle e finestre

Altri consigli per pulire tapparelle e finestre

Oltre all’uso della soluzione che troviamo da Lidl, possiamo riassumere altri piccoli trucchi che faciliteranno la pulizia di finestre e tapparelle in casa:

Soluzione di pulizia: Per una soluzione di pulizia efficace, mescola 1/3 di aceto bianco con acqua calda e mescola bene. Aggiungere alcune gocce di limone o lime può evitare che l’aceto abbia un odore troppo forte. Un’altra soluzione di pulizia efficace è mescolare 2 tazze d’acqua, 3 cucchiai di aceto bianco e mezzo cucchiaino di detersivo liquido per il bucato. Questi additivi possono essere spruzzati e puliti sulle finestre gratuitamente.

Per una soluzione di pulizia efficace, mescola 1/3 di aceto bianco con acqua calda e mescola bene. Aggiungere alcune gocce di limone o lime può evitare che l’aceto abbia un odore troppo forte. Un’altra soluzione di pulizia efficace è mescolare 2 tazze d’acqua, 3 cucchiai di aceto bianco e mezzo cucchiaino di detersivo liquido per il bucato. Questi additivi possono essere spruzzati e puliti sulle finestre gratuitamente. Filtro del caffè: Puoi anche usare i filtri del caffè come panno per pulire meglio le finestre.

Puoi anche usare i filtri del caffè come panno per pulire meglio le finestre. Gior no nuvoloso: Scegli sempre un giorno nuvoloso per pulire le finestre perché le soluzioni di pulizia che usi sulle tapparelle e sui vetri hanno bisogno di tempo per catturare tutta la sporcizia. Inoltre senza il sole vedrai meglio lo sporco.

no nuvoloso: Scegli sempre un giorno nuvoloso per pulire le finestre perché le soluzioni di pulizia che usi sulle tapparelle e sui vetri hanno bisogno di tempo per catturare tutta la sporcizia. Inoltre senza il sole vedrai meglio lo sporco. Usa vecchi giornali è un altro modo per pulire le finestre senza graffiarle.

Seguendo questi consigli e usando il Leifheit Limpiaventanas Dry and Clean Classic di Lidl, potrai pulire le tapparelle e le finestre di casa tua come un professionista e senza sforzo.

4.1/5 - (9 votes)