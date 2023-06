Lidl ha trovato la soluzione per modellare la tua silhouette senza muoverti da casa!

Prima di indossare il tuo miglior costume da bagno quest’estate, (ri)scolpisci la tua silhouette con questa offerta Lidl a un prezzo imbattibile!

Per avere un corpo in forma per quest’estate, niente di meglio che un po’ di sport. Esegui i tuoi esercizi a casa con questa piattaforma fitness venduta a un prezzo super ridotto grazie a Lidl!

Accogli l’estate senza spendere una fortuna con Lidl

Eccoci dunque all’estate che è appena arrivata. Sei ben attrezzato per sopravvivere alla stagione più calda dell’anno? Perché, come puoi immaginare, le temperature aumenteranno ancora nei prossimi giorni.

È quindi il momento di puntare su alcuni must-have per sfuggire al caldo torrido. Per non morire di caldo, prevedi già un acquisto essenziale…

Stiamo ovviamente parlando di un condizionatore d’aria. Questi dispositivi sono indispensabili all’avvicinarsi della stagione estiva. Da Lidl, diversi modelli sono venduti a prezzi bassi.

Ma aspetta, il discount ha anche altre idee fresche! Per coloro che hanno un giardino o una terrazza, è anche il momento di investire in una piscina. Non c’è bisogno di rompere il salvadanaio per godere delle gioie dell’acqua in casa.

Scopri come installare facilmente e a basso costo questa piscina fuori terra a casa tua. Questo modello robusto e di grande capacità farà la felicità dei grandi e dei piccoli durante le ore più calde della giornata.

Con i suoi prodotti di qualità a prezzi convenienti, non è sorprendente che il marchio stia conoscendo una forte crescita in Francia. E il suo successo non sembra destinato a diminuire.

Perché da Lidl, l’inflazione viene combattuta ogni giorno con offerte promozionali senza precedenti. Le offerte vantaggiose si susseguono nei negozi in modo che tutti possano trovarsi dal punto di vista finanziario.

Ciò ti lascia in definitiva più soldi per goderti le imminenti vacanze… Quest’estate, le spiagge saranno anche luoghi presi d’assalto. Nel frattempo, hai già trovato il costume giusto?

Regalati una sessione di fitness a casa

Indipendentemente dal modello che hai scelto, è necessaria una sessione di fitness per ottenere la forma perfetta. Per questo motivo, Lidl lancia la sua piattaforma fitness.

Scopri infatti questa piattaforma vibrante da 200 W che ti permette di svolgere vere e proprie sessioni come in palestra!

Con i suoi cinque programmi preimpostati, questo dispositivo ti permette di allenare tutte le parti del corpo con esercizi combinati.

Ha un sistema di vibrazione oscillante per un allenamento ottimale. Sul suo tappetino da ginnastica, puoi praticare esercizi di flessioni, cardio o stretching.

È praticamente un’offerta molto completa per fare sport senza uscire di casa. La ciliegina sulla torta? Può essere utilizzata con un telecomando.

In breve, con questa offerta Lidl hai un dispositivo ideale per metterti in forma prima della bella stagione. Un rotolino da eliminare? Addominali da (ri)sculpting?

Un’ottima offerta a prezzo scontato

Modella quindi la tua silhouette secondo i tuoi obiettivi con questa completa piattaforma proposta da Lidl. E in più, rimarrai stupito nel scoprire il suo prezzo.

Infatti, questo è ancora una sorpresa. Mentre un tale dispositivo di fitness di solito costa molto caro, il discount lo vende a soli 109 €.

La clientela che l’ha già testato ha solo commenti positivi su questa piattaforma Crivit. “Buon rapporto qualità-prezzo. L’apparecchio è molto stabile. Possibili buone sessioni di allenamento”, riporta un cliente. E tu, quando la provi?

