Lidl ha trovato la soluzione per dormire bene di notte e non avere più caldo nella sua stanza!

Lidl ha trovato la soluzione per dormire bene di notte e non...

Lidl ha innovato mettendo in vendita un prodotto indispensabile per combattere il terribile caldo estivo!

Sono già diverse settimane che l’estate si è manifestata in Francia. E quello che possiamo dire è che diventa sempre più difficile combattere il caldo in questo periodo dell’anno. Lidl lo sa bene.

Lidl pensa al benessere dei suoi clienti

L’estate è un periodo dell’anno che molti apprezzano, ma può anche comportare alcuni disagi. Soprattutto per quanto riguarda il sonno. Il caldo, la luce e il rumore possono rendere il sonno difficile.

L’accumulo di notti insonni può chiaramente influire sulla nostra salute e sulla nostra energia quotidiana. Ecco perché Lidl ha proposto l’invenzione che permetterà a tutti i suoi clienti di dormire di notte.

L’azienda ha trovato l’idea perfetta per trasformare la tua camera in un luogo fresco e piacevole per passare le migliori notti possibili. Va detto che in questo periodo dell’anno, le temperature estive elevate possono rendere l’addormentamento impossibile.

Per rinfrescarsi d’estate, c’è un gesto che facciamo tutti per rinfrescarci. Si tratta di dormire con la finestra aperta e la tenda sollevata. Tuttavia, questa non è sempre una soluzione molto efficace.

E per una buona ragione, il caldo può essere molto opprimente anche di notte e l’aria circola difficilmente. Oltre a non rinfrescare la stanza, l’apertura delle persiane può anche disturbare il sonno per un’altra ragione. Lidl ne è consapevole.

L’innovazione indispensabile per combattere il caldo

Con le persiane aperte, la luce del giorno può chiaramente disturbarti. Fortunatamente, esiste una soluzione per dormire senza caldo e praticamente al buio. Si tratta di una soluzione molto semplice proposta da Lidl.

Non aspettare a lasciarti tentare da questa nuova “invenzione” di Lidl perché sta spopolando. Si tratta della tenda plissettata 80 x 200 cm. Questo accessorio si posiziona facilmente sulla finestra.

E presenta diversi vantaggi. In primo luogo, sappi che questa tenda è molto facile da installare. Ma non è tutto. Si adatta anche a diverse dimensioni, è regolabile in altezza.

E, soprattutto, ha un effetto termico che isola dal caldo e dal freddo, quindi puoi utilizzarla tutto l’anno. In inverno, rimarrai bello al caldo. Mentre in estate, potrai goderti il fresco.

La tenda plissettata Lidl è composta da un tessuto in poliestere che riflette i raggi del sole. E impedisce che le stanze si surriscaldino. Inoltre, ha un rivestimento opaco che impedisce il passaggio della luce. Ciò crea un ambiente più favorevole al riposo.

Un prodotto a meno di 10 euro

Dispone anche di un sistema di fissaggio semplice. In modo che tu possa metterlo su cornici di finestre con uno spessore compreso tra 4 e 24 mm. Oltre a una piega tesa per poterlo fissare, se lo desideri, a una porta o a una finestra inclinata.

La larghezza può anche essere tagliata su misura (massimo 7,5 cm a sinistra e a destra). E la tenda Lidl dispone anche di 2 binari in alluminio di alta qualità con tappi di protezione e maniglie.

Con questa invenzione, puoi trasformare la tua stanza in un luogo fresco, senza bisogno di aria condizionata o ventilatore. E il meglio di tutto, ha un prezzo molto economico. È disponibile per soli 9,49 euro.

Se vuoi anche acquistarlo, puoi trovarlo sul sito internet di Lidl. Tuttavia, devi affrettarti se vuoi comprarlo. Perché, a quel prezzo, la tenda potrebbe suscitare molta invidia!

4.8/5 - (6 votes)