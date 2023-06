Lidl ha trovato la soluzione per avere sempre bevande fresche quest’estate!

Quest’estate, bevi molto fresco grazie a questa macchina per il ghiaccio di Lidl che produce cubetti di ghiaccio in meno di 10 minuti!

Per rinfrescarsi quest’estate, il trucco è bere molto fresco! Per raffreddare tutte le tue bevande, Lidl sfodera la sua macchina per il ghiaccio che produce cubetti di ghiaccio in pochi minuti!

I buoni affari estivi ci seducono da Lidl

E se facessi dell’estate il momento più perfetto del tuo 2023? Durante la stagione estiva, approfitta delle migliori offerte di Lidl per divertirti e risparmiare sul tuo budget!

Infatti, il discount ti sorprenderà ancora una volta con le sue offerte a basso prezzo, ma di grande qualità. Affari per la casa, le tue vacanze o il tuo look…

Un piccolo giro di shopping è obbligatorio per trovare un sacco di idee senza spendere una fortuna. Infatti, in negozio troverai tutto il necessario per trascorrere una nuova stagione al top.

Se hai la fortuna di avere un giardino, fai l’affare dell’estate con questa piscina fuori terra facile da installare. Con la sua grande capacità, ti permetterà di rinfrescarti ogni giorno durante le ore più calde della giornata.

Sempre nella speranza di non morire di caldo, vieni anche ad acquistare da Lidl il tuo condizionatore. Amiamo particolarmente questo modello performante che garantirà freschezza nella stanza della tua scelta.

In questi tempi di inflazione in cui molte famiglie stringono la cinghia, poter contare su un’azienda che a sua volta stringe i prezzi è un’opportunità. Questo è il caso di Lidl che continua a stravincere con il suo carrello anti-inflazione.

Ma anche con le sue offerte promozionali inedite. Con il caldo che sta per arrivare, il posto preferito di molte persone sarà la sdraio all’ombra!

Per accompagnare i tuoi momenti di relax, non dimenticare di bere fresco. Idratarsi in estate è infatti importante. Si consiglia di bere acqua, ma anche succhi di frutta, tè o tisane.

Una macchina per il ghiaccio di qualità professionale!

Questa macchina per il ghiaccio da 2,1 litri di SilverCrest sarà presente sul tuo tavolo quest’estate. Facile da trasportare grazie al suo peso leggero e al suo formato compatto, questo apparecchio è un vero affare.

Ha una potenza di 105 W che le permette di produrre cubetti di ghiaccio in pochi minuti. Questa macchina crea in realtà due tipi di cubetti di ghiaccio.

Quelli grandi saranno pronti in 9 minuti, mentre quelli piccoli saranno pronti in 7 minuti. Con questo apparecchio, ottieni 11-12 kg di ghiaccio in 24 ore. È abbastanza per organizzare un grande aperitivo!

Con questa offerta di Lidl, non è più necessario aspettare ore che il tuo congelatore produca cubetti di ghiaccio. Ottieni lo stesso risultato in meno di 10 minuti con questa macchina altamente qualificata!

Un prezzo piccolo

I clienti del discount che hanno già testato questa macchina per il ghiaccio ne sono convinti: è fantastica! “Un prodotto particolarmente economico con ottime prestazioni. I cubetti di ghiaccio escono dall’apparecchio in modo molto soddisfacente”, commenta un acquirente entusiasta.

“Un ottimo rapporto qualità-prezzo, alta qualità e produzione rapida”, afferma un altro cliente. Quanto al prezzo di questa macchina molto apprezzata, è anche una bella sorpresa.

Infatti, la troverai a soli 99,99 € in negozio. Ecco un’offerta da cogliere al volo per preparare i tuoi prossimi aperitivi festivi e non rimanere senza ghiaccio!

4.7/5 - (4 votes)