Lidl ha trovato il tappeto da spiaggia perfetto per quest’estate!

Lidl ha l’accessorio perfetto per godersi la spiaggia in famiglia senza essere disturbati dalla sabbia. Vi mostriamo tutto!

State per partire in vacanza? Non perdete questo pratico accessorio di Lidl per prendere il sole e offrire ai vostri bambini tutto il comfort necessario in spiaggia. Tutto questo per meno di 9 euro! Vi diremo tutto nei minimi dettagli!

Novità da non perdere da Lidl

C’è sempre una buona ragione per fare shopping da Lidl. Infatti, il negozio propone centinaia di offerte nei suoi scaffali. È quindi possibile fare la spesa della settimana al miglior prezzo. Oppure acquistare prodotti lifestyle molto pratici a pochi euro.

Lidl ha sempre un passo avanti per rimanere in cima alle vendite. Il negozio si interessa alle nostre abitudini e propone sempre grandi trucchi per semplificarci la vita.

Quest’estate, il negozio ha alzato l’asticella per rendere le nostre vacanze ancora più belle. Tra i suoi mobili da giardino, gli accessori per la piscina o i vestiti ultra trendy, il negozio ha pensato a tutto! Risultato: non passa un giorno senza che faccia il buzz sul web.

Recentemente, gli internauti hanno scoperto l’accessorio perfetto per preparare le vostre escursioni al mare. Si tratta di un tappeto da spiaggia speciale che vi protegge dalla sabbia. Non male, vero?

Un tappeto da spiaggia pieghevole per tutta la famiglia

Abbiamo tutti la tendenza ad usare gli asciugamani da spiaggia per prendere il sole in riva all’acqua. Ma spesso la sabbia si infila tra le lenzuola e finisce per invadere l’auto e la casa. Fortunatamente, Lidl ha trovato la soluzione perfetta per risolvere questo problema. E la sua ultima novità piacerà anche ai vostri bambini!

Il discount ha immaginato un tappeto da spiaggia molto confortevole in tessuto spesso. Le sue cuciture e la sua texture non trattengono la sabbia. Questo design offre anche uno spazio ultra accogliente per prendere il sole.

Molto più di un semplice telo da spiaggia, questo prodotto Lidl cambierà la vostra vita. Può essere piegato in pochi secondi e ha 2 maniglie per poterlo trasportare ovunque. Il suo peso leggero lo rende accessibile a tutti, anche ai più piccoli che potranno portare il loro tappeto da soli.

Inoltre, Lidl ha deciso di fare felici i bambini proponendo 3 adorabili motivi. Infatti, è possibile scegliere tra un design di Jurassic World, Peppa Pig o Paw Patrol. Con questo potete essere sicuri che i vostri piccoli apprezzeranno stare sul loro tappeto in riva all’acqua.

Avete capito bene, Lidl propone un prodotto perfetto che farà felici grandi e piccini. Sono disponibili a prezzi bassissimi per permettervi di equipaggiare tutta la famiglia.

Un prezzo mini che conquista il web

Lidl fa sempre molta attenzione a proteggere il potere d’acquisto dei suoi clienti. Ecco perché il negozio offre tariffe estremamente convenienti, anche per i suoi accessori.

Questo nuovo tappeto da spiaggia non fa eccezione. Lidl lo propone a prezzo scontato da alcuni giorni. Potrete quindi acquistarlo al prezzo di 8,99 euro pezzo. Sarebbe quindi un peccato lasciarselo sfuggire!

Gli internauti hanno subito condiviso questa offerta familiare sul web. I giovani genitori apprezzano il tappeto a motivo che sembra essere unanime tra i più piccoli.

Quindi potete correre a comprare se state ancora preparando le vostre vacanze!

