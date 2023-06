Lidl ha trovato il regalo perfetto per la festa del papà che adora ascoltare buona musica!

Lidl ha trovato il regalo perfetto per la festa del papà che...

Il marchio Lidl fa tendenza con il suo altoparlante Bluetooth, il regalo perfetto per gli amanti della musica! Scopri di più.

Conosci un melomane o sei tu stesso e vuoi concederti il piacere di avere un altoparlante Bluetooth? Il marchio Lidl ha quello che fa per te! Scopri di più.

Lidl si prende cura dei melomani

Gli appassionati di musica sono spesso difficili da accontentare. Vogliono sempre ascoltare la loro musica preferita con il miglior sistema audio possibile. Così possono vivere ogni secondo della loro canzone preferita senza rovinarla con un sistema audio che non funziona correttamente.

Inoltre, hanno a disposizione diversi modelli di cuffie che permettono loro di raggiungere questo obiettivo. Ma a volte le cuffie non sono sufficienti! Questo è il caso, ad esempio, se ricevono persone a casa per una festa danzante.

Ecco, in questo caso, l’unica soluzione che può salvarli è un buon altoparlante! E per questo, Lidl è il loro migliore alleato. Infatti, il marchio tedesco ha un altoparlante Bluetooth che permette di godere della propria musica ovunque!

Non avrai nemmeno bisogno di collegarlo alla presa elettrica. Una volta caricato, ti offrirà una buona autonomia per goderti la tua musica. Infatti, la sua batteria esterna integrata durerà per più di 15 ore! Nient’altro che ciò.

I tuoi ospiti potranno anche connettersi facilmente per passare la loro canzone preferita a loro volta. E cosa ancora meglio, questo altoparlante Bluetooth ha la funzione PartyPlay! Ciò significa che puoi connettere fino a 10 altoparlanti compatibili per un suono ancora più incredibile!

Nel pacchetto di vendita disponibile presso Lidl, potrai anche godere di un cavo di ricarica USB-C e un cavo AUX da 3,5 mm per collegare i tuoi dispositivi. Conta 59,99 euro per concederti questa meraviglia!

E anche per gli appassionati di cinema!

Questo altoparlante Bluetooth è quindi il regalo perfetto per i melomani. Ma sappi che sarà anche perfetto per guardare i tuoi film preferiti. Infatti, la sua potenza ti darà l’impressione di essere al cinema!

Inoltre, se sei anche un cinefilo e vuoi trasformare il tuo soggiorno in una sala cinematografica, Lidl ha una serie di accessori che potrebbero interessarti. Come la sua torre di suono a meno di 60 euro, ad esempio.

Se i cinema offrono un’esperienza straordinaria al pubblico è anche grazie al loro sistema audio. Questo ti dà l’impressione di essere immerso nel tuo programma preferito!

Quindi, per riprodurre questo effetto senza uscire dal comfort del tuo divano, Lidl è il tuo migliore alleato! Oltre alla torre del suono, puoi anche acquistare la barra sonora home-cinema Dolby 2.0!

Inoltre, questo è disponibile in due formati. Da adattare in base alla superficie del tuo soggiorno o dello spazio in cui guardi i tuoi programmi preferiti!

Con le sue numerose modalità, si adatta perfettamente alle tue esigenze! Inoltre, puoi scegliere tra un modello a soli 60 euro o un modello più grande a 99 euro!

Infine, se vuoi portare l’esperienza al massimo e trasformare completamente il tuo soggiorno, puoi acquistare la macchina per popcorn disponibile presso Lidl! Le tue serate cinematografiche non sono mai state così divertenti.

Come avrai capito, grazie a Lidl, è possibile trasformare il tuo interno in un vero e proprio cinema! Quindi potrai accogliere parenti e amici per delle serate memorabili. Insomma, con il marchio tedesco, sei il re (o la regina) delle serate riuscite! Quindi sai cosa ti resta da fare.

