Lidl ha scontato di 600 euro il miglior divano per la casa: sembra venuto da un altro pianeta.

I divani e le poltrone sono molto importanti per l’arredamento della casa, sia all’interno che negli spazi esterni come giardini e terrazze, poiché in entrambi i casi è molto importante avere un’opzione per sedersi e riposarsi, godendosi il tempo libero, sia da soli che in compagnia. Oggi ti mostriamo un divano di Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie a uno sconto di oltre 600 euro sul suo prezzo, una vera follia per un mobile che ti farà sicuramente comodo quest’estate… corre a prenderlo!

Lidl offre nella sezione casa una selezione interessante di mobili che cambia nel tempo, mobili che vengono messi in vendita e quando si esauriscono probabilmente non saranno più disponibili, il che è senza dubbio una delle caratteristiche della catena tedesca, quindi quando vedi qualcosa nei loro negozi che ti piace, o lo acquisti in quel momento o forse non avrai più l’occasione.

Il divano da giardino di Lidl scontatissimo

Si tratta della Panchina da giardino in legno marrone Greenmotion, una meraviglia di panchina-divano così versatile che la puoi montare in diverse posizioni per renderla un divano o trasformarla in due posti separati con un tavolo al centro, o mettere il tavolo in modo separato… potrai sfruttarla al massimo! La catena tedesca ha completamente perso la testa scontando questa panchina di oltre 600 euro e ha lasciato il prezzo finale a soli 219,99€, un affare epico che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo fantastico divano da giardino di Lidl è contrassegnato come “Prodotto in primo piano” dal supermercato tedesco, ideale sia per il giardino che per la terrazza, con diverse opzioni di regolazione per poterlo configurare come desideri in ogni occasione. Essendo estraibile, può essere utilizzato come tavolino o tavolo da caffè, fornendo in ogni caso un aspetto naturale all’ambiente che sarà ideale.

Tutto il set è fabbricato in legno di acacia che ha la certificazione FSC, il che garantisce che è stato ottenuto da foreste gestite in modo responsabile. Il pacchetto di vendita include cuscini sia per il sedile che per lo schienale per garantire il massimo comfort in ogni momento. È importante considerare che la panchina ha una capacità massima di carico di 110 kg per ogni posto, oltre a misurare 175 x 65 x 74 cm e pesare 20 kg.

