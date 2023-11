Lidl ha presentato una comoda giacca perfetta per l’inverno 2023 !

Lidl vi permette di trascorrere l’inverno al caldo! Il marchio lancia una giacca ben imbottita che farà impazzire molti negozi di abbigliamento!

Volete trascorrere l’inverno al caldo? Con l’abbassamento delle temperature, Lidl pensa a voi e rilascia un’offerta di giacca che vi permetterà di affrontare il freddo. Stop&Go presenta il prodotto del marchio tedesco che farà invidia ai marchi di prêt-à-porter!

Pronti ad affrontare l’inverno?

Infatti, non appena il mese di ottobre è passato, arriva il freddo. Il marchio tedesco sembrava quindi orientato verso Halloween. E la Francia ha conosciuto l’ottobre più caldo mai registrato. Ma non appena è arrivato novembre, l’inverno si è fatto sentire.

Lidl si sta adattando e passa dalla modalità Halloween a quella Natale. Primo passo per il segno: uscire il proprio calendario dell’avvento. Un nuovo articolo natalizio richiesto a gran voce dai fan, mentre diversi marchi di profumi e abbigliamento lo hanno già lanciato.

Dopo questo grande annuncio, i designer hanno cambiato gli scaffali. Addio all’estate e all’autunno e benvenuto all’inverno. Con un unico obiettivo in mente per il marchio: cercare di aiutare i clienti a proteggersi dal freddo. E per risparmiare energia elettrica.

Quindi, Lidl sta rilasciando lo strumento che vi aiuta a risparmiare sul riscaldamento Le sue tende termiche plissettate. L’idea potrebbe sorprendervi, ma vi convincerà. Perché queste tende isolano le finestre dal freddo che proviene dall’esterno.

Grazie a questa protezione aggiuntiva, sarà necessario un minore riscaldamento. Un piccolo investimento che può farvi risparmiare.risparmiare un po’ di elettricità ogni giorno… E quindi evitare lo schiaffo in faccia quando lo scudo tariffario dello Stato finirà.

Lidl prende una giacca

Ma una volta protetto l’interno della casa o dell’appartamento, serve ancora qualcosa per sentirsi bene all’esterno. Tra il freddo, l’imbrunire e il vento, ci si ritrova rapidamente a rabbrividire all’aperto.

Anche in questo caso, Lidl ha pensato a tutto. Mentre avremmo potuto rivolgerci a tutti i marchi di prêt-à-porter possibili per riscaldarci, il marchio tedesco sta cogliendo tutti di sorpresa. Con una giacca a soli 50 euro.

Una giacca da 50 euro non basta per affrontare la neve, la pioggia e il freddo, dite? Il marchio tedesco afferma che se. Per con le sue cuciture e i suoi materiali impermeabili vi permetterà di affrontare il maltempo senza preoccupazioni.

Mentre Lidl è attualmente nel bel mezzo di una promozione per il suo marchio Deluxe : Questo significa che potete prepararvi al freddo. Ma la giacca vi dà anche una coscienza pulita, poiché il marchio ha optato per materiali sostenibili o riciclati.

Se aggiungiamo le numerose tasche e i diversi colori : Questo significa che c’è un prodotto essenziale per quasi tutta la famiglia. Abbastanza da vestirsi per l’inverno. E anche per completare la propria piccola collezione di vestiti contro il freddo.

Perché oltre alla giacca calda e impermeabile, il marchio ha pensato a tutto. Un po’ di pile non è mai troppo. per affrontare il calo delle temperature… e passare così l’inverno al caldo!