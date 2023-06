Lidl ha le sandali perfetti per abbinarsi a tutti i tuoi outfit estivi!

Trova da Lidl questo paio di scarpe che non può mancare nel tuo look estivo. Questi sandali sono un successo assoluto presso il discount!

Scarpe protagoniste del tuo estate 2023, i sandali tornano prepotentemente nei guardaroba. Scopri il modello che Lidl svela ai suoi clienti fashionisti amanti dei prezzi convenienti!

Prepara il tuo estate al 100% con il discount

La stagione dei buoni affari continua da Lidl in avvicinamento all’estate. Per tutti coloro che amano fare affari, questo periodo dell’anno è ideale.

Perché è quello in cui i migliori riferimenti per il periodo estivo arrivano nei negozi. Infatti, presso il discount, decine di offerte allettanti ti attendono ancora questo mese.

I proprietari di terrazze o balconi si getteranno ad esempio su questo vaso in legno di grande capacità. È perfetto per creare un orto. O ancora far crescere piante e fiori di stagione.

Per sfuggire alle forti calure che ci aspettano, cosa ne diresti di investire anche in una piscina? Lidl presenta il suo modello gonfiabile appena uscito.

È un modello facile da installare e che farà felici grandi e piccoli che troveranno in esso un luogo gradito per rinfrescarsi. L’estate è anche la stagione propizia per il ritorno delle zanzare!

Quest’anno, combattile con le armi più efficaci che ti propone Lidl. Come questa zanzariera scorrevole da installare alle tue finestre. Non richiede alcuna fissazione particolare e saprà proteggerti a lungo dall’intrusione degli insetti in casa tua.

Le fashioniste non sono dimenticate neanche da Lidl in avvicinamento alla bella stagione. Per loro, il discount svela i suoi capi più belli che non hanno nulla da invidiare alla concorrenza.

Come questo vestito a fiori che potrebbe essere stato acquistato anche presso un grande marchio di fast-fashion.

Per completare i tuoi outfit estivi, il discount ti invita anche a investire in dei bei sandali. Sono infatti le scarpe che si impongono in questi giorni. E questo modello proposto dal marchio non può che farti venire voglia di comprarli!

Lidl svela i suoi sandali comfy per l’estate

Con il loro aspetto lussuoso e le loro finiture curate, questi sandali trovano sicuramente un posto nel tuo guardaroba. Questi ultimi sono dotati di una suola interna che beneficia del sistema Footflexx integrato.

Si tratta di una suola TPR resistente con imbottitura a due livelli per offrire un comfort massimo ai tuoi piedi. Questa è anche rivestita in pelle conciata per rinforzare l’aspetto estetico della scarpa.

Molto confortevoli, accompagnano il piede durante la camminata. Con loro, ti sentirai come in pantofole, indipendentemente dai metri da percorrere!

Questo paio di scarpe da donna con cinturino in similpelle farà semplicemente meraviglie con un abitino della stagione o con dei pantaloni ben tagliati ed eleganti.

Le clienti di Lidl che le possiedono già le adorano. “Bellissimi sandali, sono fantastici. Ne sono molto contenta”, testimonia una acquirente.

Un prezzo leggero

Questi sandali dal look moderno e chic sapranno accompagnare alla perfezione tutte le tue uscite della stagione. E l’altro vantaggio che li caratterizza è anche il loro prezzo!

Infatti, questi sandali sono venduti a meno di 13 € da Lidl proprio in questo momento. Quindi è l’occasione per farti un regalo e aumentare il tuo potere d’acquisto.

Trova a scelta questo modello aperto in nero o marrone per avere sempre il modello giusto abbinato ai tuoi vestiti.

