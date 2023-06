Lidl ha l’accessorio perfetto per risparmiare energia e stare caldi a casa!

Nel suo catalogo, Lidl propone un isolatore di porta indispensabile per tenere la tua casa calda e evitare le correnti d’aria!

Le tue porte e finestre non sono ben isolate? Cerchi una soluzione per risparmiare energia questo inverno? Bene! Perché Lidl ha appena lanciato l’accessorio perfetto per mantenere il calore in casa. Ti diciamo tutto da A a Z!

Un inverno caldo con Lidl

L’insegna Lidl continua a stupirci in questo inizio di anno. Infatti, l’azienda raddoppia l’immaginazione e non smette di innovare con le sue novità. Per la grande gioia dei suoi fan!

Il distributore discount rinnova il suo catalogo ogni settimana. Esso offre prodotti in linea con le esigenze dei suoi clienti. Segue quindi le tendenze del momento e presenta i migliori accessori a prezzi bassi.

Da diverse settimane, Lidl ci aiuta ad affrontare l’inverno e il tempo uggioso. Il marchio propone decine di soluzioni per resistere al freddo e fare della nostra casa un vero e proprio nido accogliente.

Qualche giorno fa, l’azienda ha fatto il pienone con il suo cuscino riscaldante per le serate televisive. Ha anche fatto il buzz con un mini riscaldatore per tutte le stanze.

Lidl continua a cavalcare questo successo e prevede alcune novità per la stagione invernale. A febbraio, il marchio ha ancora molti trucchi economici per aspettare la primavera.

La migliore soluzione contro le correnti d’aria

Quando le temperature scendono, tutti tendiamo ad alzare il riscaldamento per stare al caldo in casa. Ma con il rincaro del prezzo dell’elettricità, è oggi necessario fare attenzione al nostro consumo.

Allora, come mantenere il calore senza spendere una fortuna? Sappi che esistono trucchi molto semplici per isolare la tua casa!

Le finestre e le porte lasciano entrare a volte l’aria fresca. Il calore può quindi sfuggire e lasciare spazio a correnti d’aria gelide.

Se non hai il budget per isolare meglio la tua casa, Lidl ti propone un divisorio molto pratico per evitare questo tipo di disagio. Infatti, il marchio ha immaginato il cuscino perfetto per tenere il freddo a distanza.

Questo cuscino si posiziona sotto una porta o sotto una finestra. Dispone di un imbottitura al 100% in poliestere riciclato per avere la migliore isolamento.

Le sue dimensioni di 90 cm di lunghezza e 7 cm di diametro gli permettono di adattarsi a tutte le porte di casa. Si tratta quindi della migliore opzione per risparmiare facilmente. Inoltre, il suo look si adatta perfettamente a tutti gli stili!

Un prezzo basso per risparmiare

Questa novità Lidl esiste in topo, bianco e grigio. Troverai sicuramente il tuo alleato per arredare la tua casa senza sacrificare il tuo stile.

Come sempre, l’azienda discount ha quindi fatto centro proponendo il miglior accessorio della stagione! Questo ti permetterà di risparmiare energia e di avere calore in casa. Questa soluzione rischia quindi di piacere a molte famiglie!

Inoltre, il prezzo di questo cuscino ti sorprenderà! Esso costa solo 5,99 euro nei negozi Lidl. Un prezzo ultra ragionevole per questo tipo di prodotto indispensabile in inverno!

Quindi, la società tedesca ti permette di risparmiare senza spendere una fortuna in attrezzature. E può darsi che questo prodotto incontri uno successo considerevole!

È ancora un altro successo per Lidl che si impone definitivamente come il miglior supermercato per risparmiare durante l’inflazione. Siamo ansiosi di scoprire i suoi prossimi buoni affari!

5/5 - (11 votes)