Lidl ha la soluzione per non morire più di caldo durante la notte con il suo coprimaterasso termoregolatore!

Lidl ha deciso di abbassare il prezzo del suo protettore per materasso per evitare di morire di caldo durante la notte d’estate!

Da molti anni, Lidl sta avendo un vero successo tra i clienti. Il marchio è riuscito a diventare uno dei preferiti dai francesi. E non è per niente. Propone dei prodotti utili per la vita quotidiana.

Lidl fa successo con i suoi prodotti

Se Lidl esiste già da tempo, è riuscito a diventare sempre più apprezzato dai clienti per una buona ragione. Non esita a mettere in vendita prodotti alimentari a prezzi ridotti.

Se l’inflazione mette in difficoltà il budget dei francesi, l’azienda fa il possibile per proporre alimenti a prezzi accessibili. Di tanto in tanto, organizza anche settimane a tema.

L’occasione per i francesi di scoprire il cibo italiano, greco o ancora asiatico. Ma di tanto in tanto, Lidl propone anche prodotti molto utili per la tua casa.

Se è specializzato nel settore alimentare, il marchio non esita a diversificarsi per la felicità dei clienti. High-tech, decorazioni, mobili, tessuti, giocattoli, Lidl propone tutto ciò che serve.

In questo periodo, il marchio tedesco ha messo in vendita il prodotto indispensabile per non soffrire il caldo. Mentre la siccità colpisce alcune regioni della Francia, le temperature aumenteranno nei prossimi giorni.

Un prodotto per non soffrire il caldo d’estate

D’estate, non c’è niente di peggio che soffrire il caldo all’interno della propria abitazione. Se alcune persone decidono di investire in un’aria condizionata, non tutti ne hanno la possibilità.

Alcune cercano di trovare trucchi per rinfrescarsi durante il giorno. Ma il momento peggiore è la notte. Non c’è niente di peggio che soffrire il caldo durante il sonno. Ecco perché avere troppo caldo impedisce di dormire.

Fortunatamente, Lidl ha la soluzione ideale per non soffrire più il caldo durante l’estate. L’azienda ha messo in vendita il suo protettore per materasso termoregolatore.

Questo prodotto venduto da Lidl misura 90 centimetri. E ha una faccia appositamente progettata per l’estate. Quest’ultima ha un incredibile effetto rinfrescante piacevole grazie al trattamento MIXX-Freeze.

È quello che l’azienda tedesca afferma sul suo sito internet. Il protettore per materasso mantiene la sua forma. È traspirante e permette una buona circolazione dell’aria.

Un protettore per materasso con un lato speciale per l’inverno

Inoltre, per la stagione fredda come l’inverno, sappi che il protettore per materasso dispone anche di una faccia invernale in tessuto morbido e piacevole al tatto. Così, non avrai più freddo durante la notte in questo periodo.

Per poterlo posizionare comodamente sul letto, questo protettore per materasso ha dei pratici elastici negli angoli che permettono di fissarlo e di proteggere il materasso in modo ottimale.

Questo articolo Lidl misura circa 95 su 200 centimetri. Per quanto riguarda i materiali con cui è stato prodotto, il lato estivo del protettore è composto da 60% poliestere e 40% polietilene.

Mentre il lato invernale è 100% poliestere. L’imbottitura è anche 100% poliestere. Per conservarlo, Lidl avvisa anche i suoi clienti che può essere lavato a una temperatura massima di 40ºC.

Invece, non va messo nell’asciugatrice, né lavato a secco o stirato. Inoltre, questo protettore per materasso termoregolatore beneficia ora di uno sconto del 15%.

In precedenza, il prodotto venduto da Lidl costava 32,99 euro. E ora puoi acquistarlo sul sito internet per 27,99 euro.

