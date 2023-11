Lidl ha la soluzione al problema delle capsule di caffè!

Accessorio perfetto per gli amanti del caffè, questo portacapsule venduto da Lidl diventerà presto l’oggetto più pratico della vostra cucina.

Lidl lancia un pratico articolo per tenere a portata di mano le capsule di caffè. Scoprite questo portacapsule dal design elegante. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Una fine d’anno festosa con Lidl

Mentre le migliori offerte continuano ad arrivare ogni settimana da Lidl, il discount si sta già preparando per le feste di fine anno.

Come sapete, i festeggiamenti si avvicinano rapidamente. Tra poco più di un mese, grandi e piccini si riuniranno ancora una volta intorno all’albero per festeggiare il Natale.

Un grande momento in prospettiva che inizia ad essere preparato ora. Sì, perché tutto sia perfetto, dovete iniziare a organizzarvi fin da ora.

Per fortuna, a darci una mano, c’è Lidl. Lidl è ben noto per i suoi prezzi bassi e per la sua attenzione alla qualità, e ha alcune offerte eccezionali per per concludere il 2022 in bellezza.

Gli esempi includono questo gilet trapuntato per affrontare l’inverno e il termometro in calo. Il discount ha anche qualcosa per i più golosi.

Per aspettare le vacanze, Lidl lancia i suoi calendari dell’Avvento da aprire ogni giorno per scoprire una sorpresa da gustare o da truccare!

I festeggiamenti per la fine dell’anno si prospettano quindi positivi per il marchio tedesco che conosce perfettamente le aspettative dei suoi clienti.

Una clientela che sarà lieta di scoprire un nuovo oggetto utile quando visiterà il suo discount preferito… Se fate parte del team del caffè, allora questa nuova offerta potrebbe davvero interessarvi.

Perché Lidl vi offre un utilissimo portacapsule per conservare le vostre capsule di caffè. Completamente cromato, Questo oggetto estetico troverà il suo posto nella vostra cucina. Stopandgo vi racconta di più…

Un oggetto pratico in cucina

A Lidl piace che le cose siano al loro posto. Dopo tutto, cosa c’è di più bello di una casa ordinata in cui tutto è facile da trovare quando si inizia a cercare?

Ecco perché il discount vi offre la possibilità di acquistare questo portacapsule per il caffè. Poiché è decisamente più ingegnoso conservarli in questo modo, non esitate a regalarvi questo articolo dal prezzo contenuto.

Infatti, per possedere questo modello a casa, si può pensare di pagare meno di 10 euro. Con questo oggetto ben progettato, è possibile conservare non meno di 36 cialde.

Inoltre, questa referenza Lidl molto attraente ha un sistema rotante. Per selezionare la capsula, è sufficiente ruotare il portacapsule come una giostra.

Si tratta di un oggetto che troverà una collocazione perfetta accanto a la vostra nuova macchina da caffè . Anche voi potete adottare questo compagno ideale per avere sempre a portata di mano le cialde di caffè preferite.

Con le sue dimensioni discrete di P. 13 x H. 39 cmoccuperà pochissimo spazio nella vostra stanza. Posto su un piano di lavoro o su una mensola, porterà il suo fascino contemporaneo nel vostro salotto.