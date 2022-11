Lidl ha il trucco per non accendere mai più il tuo riscaldamento invernale!

Quest’inverno risparmia energia con questo riscaldatore Lidl che consuma poco, ma riscalda molto! Lo adoriamo già!

Per risparmiare sul riscaldamento quest’inverno, c’è di meglio che spegnere i termosifoni. Scopri questo buon piano Lidl che ti permetterà di stare al caldo, senza spendere troppo. Stopandgo ti dice tutto, dalla A alla Z.

Le migliori offerte sono su Lidl

L’inverno sta arrivando presto. Anche se questo autunno ci offre ancora giornate di sole molto belle, prima o poi arriveranno le gelate della prossima stagione.

E quest’anno, lo sappiamo, le bollette del riscaldamento potrebbero salire alle stelle. A causa della crisi energetica, il prezzo di elettricità e gas aumenterà notevolmente.

Ma dobbiamo quindi rinunciare a riscaldare le nostre case? La risposta è no grazie a Lidl che svela in questi giorni un nuovo buon piano per combattere il calo delle temperature.

Sappiamo che il discount ha sempre le idee migliori per preservare il nostro potere d’acquisto. Ciò è stato nuovamente verificato di recente, quando il marchio è stato messo in vendita una selezione di prodotti alimentari XXL a prezzi bassi.

Lidl è anche desiderosa di competere con i più grandi marchi di mobili. Non è raro trovarlo al cartello mobili economiciil cui aspetto non ha nulla da invidiare a quelli di un certo marchio svedese!

Ecco perché quest’inverno, per continuare a risparmiare, il consiglio migliore è rivolgersi al discount. Perché questo è appena uscito una stufa in ceramica a cui piace giocare su tutti i tavoli.

Perché lo diciamo? Semplicemente perché questo dispositivo è in grado di produrre aria calda in inverno. E freddo d’estate! Questo è un dispositivo due in uno, in grado di essere utile tutto l’anno! Insieme a le sue potenze di 600 W e 1200 Wquesto radiatore Lidl può riscaldare una stanza in pochi minuti.

Riscaldamento pratico ed economico

Grazie ai suoi due livelli di potenza, puoi selezionare la temperatura ideale da raggiungere a casa tua. Pratico e intelligente, questo riscaldatore perfettamente dimensionato regola continuamente la temperatura della tua “casa dolce casa”.

In modo che nessuno degli spazi della tua casa sia né troppo freddo né troppo caldo. Inoltre, questo radiatore ha una pratica maniglia che ne permette il trasporto agevole da una stanza all’altra della nostra casa.

La sua spia ti farà sapere quando è acceso. La sua protezione antiribaltamento e anti surriscaldamento offre ulteriore sicurezza ai suoi utenti.

Perché non riporlo per qualche minuto nel tuo bagno prima di andare a lavarti? Oppure lascialo acceso per un’ora nella tua camera da letto prima di andare a letto per tornare in una stanza comodamente riscaldata.

Per meno di 20 euro, regalati questo riscaldatore portatile, efficiente e compatto che ti farà risparmiare qualche euro sulla tua prossima bolletta energetica. E goditi il ​​calore della tua casa.

Ecco un altro bel piano made in Lidl che i clienti del discount non potranno perdere in questo pieno autunno!