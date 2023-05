Lidl ha il prodotto perfetto per organizzare tutto in casa tua a meno di 13 euro!

Lidl ha il prodotto perfetto per organizzare tutto in casa tua a...

Lidl regala alla sua fedele clientela un fantastico cesto per l’arrivo della bella stagione!

Con l’arrivo della bella stagione, Lidl aggiorna la sua proposta! Scopri questo bellissimo cestino di plastica per l’organizzazione a meno di 13 euro!

Lidl: il cestino anti-inflazione

In un momento in cui l’inflazione ha superato il 6% lo scorso febbraio, non è facile concedersi dei piaceri! Infatti, il prezzo dei prodotti alimentari è aumentato del 15,8%. Ad esempio, il prezzo della farina è aumentato del 24%. Gli oli e i grassi sono aumentati del 30%.

Di fronte a queste difficoltà, sempre più aziende propongono il cestino anti-inflazione. È il caso di Lidl che ha presentato il suo contenuto mercoledì 29 marzo scorso. L’azienda si distingue dalla concorrenza poiché questo cestino si rinnova ogni settimana! Ogni mercoledì presenta 25 prodotti vari che cambiano settimanalmente.

« Non perché le settimane si susseguono devono essere tutte uguali. Così nel mese ci sono 100 prodotti totali che cambiano per permettere ai consumatori di variare gli acquisti, a differenza dei cesti unici dei nostri concorrenti, fissi per 3 mesi. Sarà sempre composto da almeno tre frutti e verdure. »

« Di due o tre prodotti di carne / pollame / pesce. Di cinque prodotti freschi. Prodotti della sezione Prodotti Drogheria-Profumeria-Igiene. Prodotti di prima necessità. Uno o due prodotti da gustare, come una pianta. O un prodotto non alimentare, per esempio”. ».

Ora, puoi trovare i tuoi scaffali al miglior prezzo. Con 25 riferimenti che offrono uno sconto medio superiore al 15%. Da notare che Lidl offre anche l’app di fedeltà gratuita Lidl Plus.

Un articolo che arriva al momento giusto!

Non c’è bisogno di dirlo, Lidl è diventato un punto di riferimento nella grande distribuzione dal suo arrivo in Francia nel 1989. L’azienda delude molto raramente la sua fedele clientela. E non è un caso!

Continua a presentare buoni prodotti in base alla stagione. In piena primavera, il marchio tedesco di grande distribuzione propone novità! Ad esempio, ci sono vestiti di tutti i tipi. Come le gonne ultra trendy. Ma anche i modelli in jeans a soli 9 euro.

Pensiamo anche all’ombrellone che promette di essere un indispensabile questa estate! Senza dimenticare i tavoli e le sedie da giardino che non costano molto. Lidl ha anche pensato a decorare il tuo esterno con luci, articoli per l’organizzazione per facilitare la tua vita quotidiana.

Ma non è tutto! Questa settimana, Lidl ti propone un ottimo articolo. Puoi quindi optare per questo cestino di plastica per organizzare i tuoi oggetti essenziali. È quindi molto pratico e flessibile. Misura 53,5 x 38,3 x 26,3 cm. E il suo design è piuttosto unico. Inoltre, il prezzo è abbastanza interessante, solo 12,99 euro.

Una cosa è certa, questo cestino promette di vendere come pane caldo! Poiché è molto raro vedere questo tipo di articolo a un prezzo così basso. Ancora una volta, Lidl ha colpito forte in questo periodo di inflazione! Perfetto per i francesi che faticano a far quadrare i conti!

