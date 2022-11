Lidl ha il prodotto chiave per evitare tagli e macchie in cucina.

Cucinare a volte può essere un’attività rischiosa. Anche per coloro che sono più esperti o abituati a fare da soli ricette Se lo facciamo, possiamo ritrovarci con una macchia o, peggio ancora, con un taglio. Ecco perché dovremmo cercare una buona utensili da cucina che ci facilitano la vita, ma servono anche a “proteggerci” dai suoi “pericoli” ed è in Lidl dove ora avete il prodotto chiave per non tagliarvi o macchiarvi in cucina.

Lidl ha il maggior numero di utensili da cucina “top

Di certo non mancano i coltelli per sbucciare e tagliare tutti i tipi di alimenti e ingredienti in cucina, ma il soluzione che Lidl ci presenta ora, vi permetterà di risparmiare sull’uso dei coltelli eviterà qualsiasi taglio e, inoltre, si macchierà molto meno e si impiegherà meno tempo per tagliare il cibo. Stiamo parlando del nuovo tagliapatate che è già diventato un top seller di Lidl. in quanto ha una funzione di leva che ci facilita il taglio delle patate evitando qualsiasi tipo di taglio e anche senza macchie sulle superfici o sul piano di lavoro.Realizzato in acciaio inoxè un moderno tagliapatate, dotato anche di un doppio accessorio che consente di tagliare le patate con una sola lama. taglio sottile o taglio spesso. È sufficiente posizionare l’accessorio desiderato sulla parte anteriore del cutter, quindi inserire la patata sbucciata, abbassare la leva e il gioco è fatto: la patata verrà tagliata a strisce. Un modo semplice per avere strisce di patate senza dover perdere tempo con i coltelli. Molto più veloce e anche più sicuro. Non è adatto solo per tagliare le patate, ma può essere utilizzato anche per tagliare altre verdure come le carote, ad esempio, ed è facile da pulire dopo l’uso. Basta passarlo sotto l’acqua Con una base antiscivolo che non si muove durante il taglio delle patate, questo taglierino è la soluzione che stavate aspettando per preparare deliziose patatine fritte in pochi minuti o per tagliare le verdure o qualsiasi altro ingrediente in strisce perfette e uniformi. Disponibile in tutti i supermercati Lidl e nel negozio online Lidl. prezzo è di soli 9,99 euro.