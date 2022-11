Lidl ha il pezzo perfetto per la moda invernale a meno di 17 euro!

Lidl segna l’arrivo dell’inverno presentando una giacca da donna a meno di 17 euro! Vi raccontiamo di più.Moda a prezzi bassi da Lidl! Il marchio ha appena presentato Una nuova giacca che sarà perfetta per trascorrere l’inverno al caldo. Stopandgo fornisce ulteriori dettagli.

Riscaldatevi quest’inverno con Lidl

Dopo aver goduto del bel tempo e degli ultimi raggi di sole, il freddo si sta insediando in Francia. In effetti, dopo le belle giornate di sole, un’ondata di freddo alla fine della settimana.

Basta con i maglioni leggeri, è tempo di vestiti caldi! E per contrastare il freddo, Lidl ha trovato la soluzione. È infatti giunto il momento di preparare il vostro guardaroba per questo stagione invernale e le basse temperature che già si fanno sentire.

Lidl ha appena presentato la sua giacca in pile ideale per l’inverno, per soddisfare i suoi clienti rispettando il loro piccolo budget. Va detto che questo pezzo di moda è un elemento indispensabile per trascorrere la stagione al caldo!

E poiché Lidl sa come coniugare qualità e prezzo contenuto, questo nuovo prodotto è disponibile a soli 17 euro! Ci piace. Questa giacca in pile ha affascinato i clienti grazie al suo tessuto morbido. Infatti, è realizzato in finta lana e conferisce un aspetto felpato e una sensazione di morbidezza.

Inoltre, si può indossare sia in casa che fuori! Infatti, i modelli proposti da Lidl si abbinano perfettamente ai vostri abiti di tutti i giorni. E per accontentare il maggior numero di persone possibile, il marchio vi permette di scegliere tra due colori!



Un elemento essenziale per l’inverno

Lidl ha segnato l’occasione per questa nuova stagione, che si preannuncia fredda! Il marchio ha infatti messo in vendita una giacca in pile disponibile in nero e beige. Avrete la possibilità di cambiare tra un colore chiaro e uno scuro. Perché al prezzo di 16,99 euro, vi innamorerete sicuramente di entrambi!

Lidl è ben consapevole del successo di questo prodotto. Infatti, la sua giacca in pile è ben visibile nel suo catalogo. Tu È quindi possibile trovarlo facilmente.

Questo modello di Lidl ha colletto alto e zip integrale. Molto pratico! Inoltre, il suo taglio oversize permette di indossare un maglione grande e caldo sotto. Si può dire che in questo modo non avrete paura delle notti invernali che saranno molto fredde.

Questa nuova giacca di Lidl è disponibile nelle taglie dalla S alla L. Troverete sicuramente qualcosa che fa per voi! Dispone inoltre di una tasca a livello del petto e di un Dispone inoltre di una tasca sul petto e di altre due sui lati.

Infine, bisogna sapere che questa giacca in pile non richiede molta manutenzione. Si può lavare in lavatrice a meno di 40°. Ma soprattutto, non stirare mai! Questo scioglierà il poliestere della giacca.

Questo modello di giacca è disponibile anche online, sul sito web di Lidl. Ma attenzione, dovrete pagare quasi 4 euro per la consegna. La consegna avviene in meno di 72 ore! Dipende da voi.