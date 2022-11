Lidl ha in vendita un mobile che potrebbe mettere in ombra Ikea. Chi ha detto che Lidl è specializzato solo in prodotti alimentari a basso costo? Probabilmente non il marchio stesso. O i suoi clienti. L’azienda tedesca ha appena dimostrato di saper fare bene anche con i mobili. In particolare con questo nuovo prodotto per il bagno.

Ikea sarà preoccupata

Naturalmente, tutti conoscono la catena di supermercati discount per un motivo. Come già detto, i prezzi bassi che offre ai suoi clienti. Questo vale in particolare per i prodotti alimentari, ma non solo.

Infatti, da Lidl è possibile trovare elettrodomestici a prezzi imbattibili. Un esempio è il robot da cucina, che non ha nulla da invidiare al famoso Thermomix.

Ma oltre a proporre oggetti che aiutano in cucina, il marchio offre anche altri elettrodomestici. Qualche settimana fa, infatti, ha presentato quattro prodotti dai colori pastello che i clienti sono stati invitati ad acquistare.

Resta da vedere se la campagna ha avuto l’effetto desiderato, ma è chiaro che i microonde rosa pastello o blu erano attraenti. In queste tonalità si trovava anche la macchina per pasticceria che, oltre al suo colore particolare, aveva un design molto vintage.

Questo dimostra che da Lidl si può trovare di tutto e soprattutto per tutti i gusti. Tuttavia, se avete cliccato su questo articolo, è soprattutto per saperne di più. sul famoso mobile da bagno. Un mobile che potrebbe danneggiare Ikea.

Perché sì, l’azienda svedese rimane la regina dell’arredamento. E senza dubbio non vede di buon occhio un supermercato sul campo. Tuttavia, dovremo abituarci. Che siamo abituati a comprare i nostri mobili al Lidl o meno, tutti concordano su una cosa. Il fatto che il prodotto offerto sia ottimo!

Lidl ha il mobile da bagno salvaspazio perfetto!

Lidl e i suoi mobili da bagno

L’azienda tedesca aveva già presentato un oggetto che permetteva di lavorare dal proprio letto, ma con questo nuovo prodotto dimostra di potersela cavare in tutti i settori. Tanto più che questo mobile sarà utile a tutti coloro che vivono in spazi ridotti.

Infatti, quando non abbiamo la fortuna di possedere un palazzo, A volte è necessario essere intelligenti nella scelta dei mobili. Lidl lo sa ed è per questo che ha messo in vendita questo cesto per la biancheria.

Sì, è un cesto per la biancheria che può essere aperto in verticale. La ciliegina sulla torta è che ha anche un cassetto. Se questi punti vi hanno già sedotto, la cosa più importante è saperlo. Ovvero, le misure di questo oggetto per sapere se si adatta al vostro bagno.

I nostri colleghi di Economia Digital hanno fornito le misure in questione. Misura 32x99x30 cm. E il suo design non dovrebbe lasciarvi indifferenti. Ha un design moderno con finitura bianca opaca.

Ora la domanda che tutti vi ponete è: quanto costa questo prodotto venduto da Lidl? Non sarà economico, ma non dovrete nemmeno chiedere un prestito per averlo. Dato che che a € 49,99 sarà vostro!