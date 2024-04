Lidl ha già in vendita la pianta estiva più amata: conosci la calibrachoa?

Arricchisci la tua casa con la calibrachoa di Lidl questa stagione

La primavera e l'estate sono stagioni sinonimo di rinnovamento e freschezza, un periodo in cui la natura si risveglia e ci invita a riempire le nostre case di vita e colore. Ci troviamo quindi ora, nel momento perfetto per incorporare elementi naturali che portino tranquillità e bellezza al nostro ambiente quotidiano. E uno dei migliori sono le piante che possiamo trovare in questi giorni a Lidl, tra cui spicca la calibrachoa.

Lidl offre le migliori piante e fiori di stagione

Da tempo Lidl si impegna ogni stagione nel fornire le migliori piante e fiori a prezzi più che convenienti. In questa occasione, propone una pianta di calibrachoa a un prezzo ancora più accessibile, ideale per decorare il tuo salotto o qualsiasi altra stanza della casa, come ti spieghiamo qui di seguito.

La calibrachoa, la pianta estiva preferita, ora in vendita da Lidl

Lidl, rinomato per il suo impegno nella qualità e accessibilità, ci offre la possibilità di trasformare i nostri spazi con una selezione di piante che promettono di portare lo spirito primaverile in ogni angolo della casa, preparandoci così per la nuova stagione estiva.

Tra le migliori piante che puoi trovare in questi giorni da Lidl, dobbiamo sottolineare la calibrachoa da appendere. Inizialmente prezzata a 3,99 euro, ora è in vendita scontata a 2,99 euro.

La calibrachoa è una pianta ornamentale che appartiene alla famiglia delle solanacee, come la petunia. È conosciuta per le sue piccole fiori a forma di campana disponibili in una vasta gamma di colori, come il rosa, rosso, viola, giallo e bianco. Questa pianta è originaria del Sud America, specificamente dal Brasile e dall'Argentina.

La calibrachoa che troviamo in Lidl

Oltre ad essere economica, la calibrachoa venduta in questi giorni da Lidl viene presentata in un vaso da appendere. Il diametro è di circa 15 cm e l'altezza può variare tra i 30-35 cm. Si consiglia di posizionarla all'aperto in quanto richiede luce solare diretta e, come abbiamo indicato, l'irrigazione dovrebbe essere regolare ma moderata, ovvero è importante evitare l'eccesso d'acqua.

In conclusione, la Calibrachoa di Lidl rappresenta un'ottima opportunità per coloro che cercano di dare vita e colore ai loro spazi esterni durante la primavera e l'estate. Con un prezzo accessibile e le cure adeguate, questa pianta può diventare il centro di tutte le attenzioni, portando gioia e colore al nostro ambiente. Lidl, con la sua offerta di piante varie ed economiche, si conferma come il luogo ideale per soddisfare le nostre esigenze. Non esitare e vai in uno dei loro negozi per prendere diverse di queste piante (non sono in vendita online) e rendi il tuo balcone o terrazza il più bello per questa stagione.

