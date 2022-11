Lidl ha fatto centro con questo caricabatterie, ideale per evitare problemi di cavi!

Lidl ha messo in vendita un nuovo caricabatterie. È perfetto per evitare tutte le seccature del cavo telefonico!

Non passa settimana senza che Lidl faccia colpo con i suoi pratici prodotti per la vita quotidiana. Di recente, il marchio ha presentato un caricabatterie ideale per per evitare tutte le seccature del cavo.

Lidl colpisce duro con il caricabatterie wireless

Per anni, Lidl è riuscito a diventare uno dei rivenditori preferiti in Francia. E per una buona ragione, lo studio svela molto spesso oggetti che semplificano chiaramente la vita di tutti i giorni.

Sebbene Lidl sia un rivenditore di generi alimentari, ciò non significa che si limiti a vendere prodotti alimentari. Al contrario. Il marchio vende ogni tipo di prodotto utile per migliorare la propria vita.

Dai robot da cucina agli aspirapolvere per auto fino all’abbigliamento, il marchio non manca di idee per sedurre i suoi numerosi clienti. Qualche settimana fa ha pensato anche agli automobilisti.

Il marchio ha annunciato il ritorno del suo aspirapolvere per la pulizia delle auto. Disponibile al prezzo di 18,99 euro, il prodotto ha Il prodotto ha ricevuto un bello sconto del 20%.. È inoltre garantito per tre anni.

“L’aspirapolvere portatile a umido e a secco, ideale per l’auto o per i piccoli angoli difficili da raggiungere!”. L’azienda ha comunicato ai suoi clienti. Anche i clienti hanno approvato l’uso di questo aspirapolvere.

Un caricabatterie a 8,99 euro

Mentre Lidl ha fatto scalpore con il suo aspirapolvere, c’è un altro articolo che ha attirato l’attenzione dei clienti. È un caricabatterie chiaramente rivoluzionario. E per una buona ragione, permette per evitare il fastidio di usare un cavo.

Per il semplice motivo che si tratta di un caricabatterie per telefono, senza cavo. È abbastanza pratico per evitare che il filo si aggrovigli in qualsiasi momento. Con una forma circolare, consente di ricaricare facilmente lo smartphone.

La superficie in silicone blu o rosa del caricatore ne impedisce lo scivolamento. Sarà quindi possibile collocarlo su qualsiasi superficie. senza il rischio di farlo cadere.

Un altro aspetto positivo di questo caricabatterie Lidl è che è adatto a tutti i telefoni cellulari. Non c’è bisogno di cercare un caricabatterie di emergenza: questo del rivenditore tedesco è in grado di ripristinare la batteria di tutti gli smartphone.

Anche il prezzo vi farà venire voglia di acquistarlo. E per una buona ragione: questo nuovo caricabatterie è disponibile a 8,99 euro. Un prezzo accessibile che permetterà a molti clienti di beneficiarne.

Un oggetto molto pratico

Sebbene questo caricatore wireless Lidl non abbia un cavo, deve comunque essere collegato alla rete elettrica. Per utilizzarlo, è sufficiente collegarlo e appoggiare il telefono sul tavolo. Per utilizzarlo, è sufficiente collegarlo e posizionare il telefono sulla piattaforma di ricarica.

Una cosa è certa: negli ultimi tempi questi oggetti stanno diventando sempre più popolari. E per una buona ragione, hanno un lato molto pratico e permettono agli utenti di non si aggrovigliano con il cavo.

Lidl è quindi determinata a seguire la tendenza tecnologica. Lungi dal voler rimanere indietro, l’azienda sta facendo tutto il possibile per stare al passo con i tempi.

Qualche mese fa, il marchio aveva anche messo in vendita delle cuffie wireless. Disponibile a basso prezzo, l’azienda aveva così reso possibileApple con i suoi AirPods.

Con i suoi numerosi articoli, Lidl può competere con molti marchi noti in tutto il mondo. Lidl è sempre imbattibile con i suoi prezzi bassi. Da continuare!