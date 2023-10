Lidl ha di nuovo fatto un successone e ha scontato pesantemente la sua sedia gamer con altoparlanti e bluetooth

Il gaming è attualmente uno dei settori più competitivi presenti sul mercato, con milioni di persone che mostrano sempre più interesse ogni giorno, di diverse età e che addirittura fanno della professione, sia per giocare ai videogiochi che per progettarli o produrli, tra gli altri. Oggi ti mostriamo una sedia da gaming con altoparlanti di Lidl che ti lascerà a bocca aperta e che sta spopolando in vendita grazie alle sue caratteristiche, una meraviglia che cambierà la tua vita… e ha uno sconto incredibile!

Nell’ampio catalogo di Lidl è possibile trovare occasionalmente articoli per i gamer che senza dubbio risultano molto interessanti, in questo caso una sedia ma hanno anche avuto tavoli, lampade e diversi tipi di accessori per rendere l’esperienza di gioco completa, comoda e di qualità. Il gigante tedesco ha una grande presenza nel nostro paese, con oltre 600 punti vendita e un piano di espansione che aumenta questo numero ogni anno.

La sedia da gaming con altoparlanti di Lidl in offerta

Si tratta della Wohnling Sedia da gaming con bluetooth e altoparlanti, una meraviglia di poltrona da gaming che ti permetterà di goderti i tuoi videogiochi per ore con totale comfort, con il grande vantaggio di avere altoparlanti integrati che senza dubbio renderanno l’esperienza di gioco ancora più incredibile. Attualmente ha uno sconto di quasi 100 euro che porta il suo prezzo finale a soli 149,99€… un affare che non puoi lasciarti sfuggire!

Questa fantastica sedia da gaming con altoparlanti di Lidl ha caratteristiche super interessanti che la rendono la sedia perfetta anche per i gamer professionisti, tra cui spiccano le seguenti:

2 altoparlanti integrati da 2 W, a livello della testa, oltre a un subwoofer da 4 W nello schienale. Volume regolabile.

Sedile pieghevole e confortevole, progettato per un’esperienza di immersione totale nel gioco.

Supporto per il collo e per la testa, entrambi integrati.

Poggiapiedi integrato.

Modalità Bluettoth incorporata per collegare facilmente il telefono e altri dispositivi in modalità wireless.

Disponibile in vari colori (nero, nero/blu, rosso).

Supporta un carico massimo di 120 kg.

Misure 57 x 101 x 79,5 cm.

Peso 19,90 kg.

Realizzata in nylon e poliuretano.

Se stai cercando una sedia che ti permetta di goderti le tue sessioni di videogiochi in modo diverso e con totale comodità, non c’è dubbio che questa sedia da gaming con altoparlanti di Lidl è davvero fantastica.

