Lidl: Giardina in modo intelligente senza spendere una fortuna con offerte per il giardino da non perdere!

Quando l’estate è ben stabilita, di solito trascorriamo molte ore nel nostro giardino. Molti individui cercano quindi di abbellire il proprio spazio esterno per creare un’atmosfera piacevole e zen. Tuttavia, a volte è difficile trovare piante belle per decorare gli esterni, soprattutto quando si ha un budget limitato. Fortunatamente, Lidl ha pensato a tutto e offre ancora una volta offerte speciali per abbellire il vostro spazio verde senza spendere troppo.

Piante esteticamente perfette per abbellire uno spazio verde

Se state cercando la pianta perfetta, è probabile che troverete ciò che cercate recandovi da Lidl.

Lidl, un punto di riferimento per prodotti a basso costo

Anche se non siete clienti abituali del negozio, probabilmente vi siete già recati almeno una volta in un negozio Lidl. La sua popolarità è cresciuta nel corso degli anni ed è oggi uno dei negozi preferiti da molti individui.

Ci sono delle semplici ragioni a ciò. Lidl offre molti prodotti alimentari a basso costo, ma non solo. Se state cercando attrezzi da bricolage, potrete approfittare della gamma Parkside. Questa comprende attrezzi di qualità a prezzi scontati.

Lidl si è anche affermato nel campo della vendita di articoli per il giardino. Attualmente l’azienda propone una selezione di piante che sicuramente vi faranno innamorare, come ad esempio fiori profumati a meno di 3 euro.

Una vasta scelta di piante ideali per adornare un giardino

Lidl è ben consapevole del fatto che quando si tratta di fiori, ognuno ha gusti molto specifici. È per questo che, recandovi in un negozio Lidl, troverete un’ampia scelta di piante di fronte a voi.

Amate i fiori più imponenti? Potrete lasciarvi tentare dalle due specie di orchidee in vendita. Lidl propone un’orchidea regale e un’orchidea dendrobium. Entrambe sono vendute con un vaso in ceramica.

Vorreste avere una pianta più discreta? Lidl propone una mini pianta fiorita e una mini pianta verde, quest’ultima venduta in un vaso vintage.

Piante facili da curare a prezzi scontati

Dubitate di avere il pollice verde? Nessun problema: vi sarà facile prendervi cura di una delle piante di Lidl.

Indicazioni chiare sulle esigenze di ogni pianta

Avete paura di sbagliare nella cura della vostra nuova pianta? Lidl ha pensato a voi. Sappiate che per ciascuna di esse sono indicate chiaramente le istruzioni per la cura. Queste riguardano l’esposizione al sole, le esigenze di acqua e la posizione della pianta, all’interno o all’esterno.

Una selezione offerta a prezzi scontati

Pensate di dover rompere il salvadanaio? È un errore. Sappiate che l’orchidea regale è venduta al prezzo di 13,99 euro. Per l’orchidea dendrobium, vi basteranno solo 8,99 euro.

Le mini piante fiorite, vendute in lotti da tre, sono in vendita al prezzo di 3,98 euro. Quanto alle mini piante verdi, costano 2,09 euro l’una.