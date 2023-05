Lidl firma il perfetto mobile da bagno che non occupa davvero molto spazio!

Lidl ha chiaramente superato Leroy Merlin riducendo il mobile perfetto per i più piccoli bagni!

Il bagno è uno degli spazi della casa più difficili da arredare e decorare. E per una buona ragione, è una stanza spesso molto piccola. Fortunatamente, Lidl ha il prodotto perfetto per questo spazio. L’azienda ha fatto concorrenza a Leroy Merlin.

Lidl batte Leroy Merlin

Mentre Lidl è un negozio di alimentari, non esita a mettere in vendita mobili e oggetti decorativi perfetti per la propria casa. Per la gioia dei clienti, non ha trascurato il bagno.

L’azienda ha deciso di fare concorrenza a Leroy Merlin, ad esempio, presentando un mobile adattabile a tutti i piccoli bagni. E che ha anche beneficiato di un bello sconto di 30 euro.

Si tratta di un mobile per lo stoccaggio dal design stretto, alto e compatto. Ma ha abbastanza spazio per riporre una varietà di oggetti. E utensili da bagno. Completamente fatto di legno, ha una finitura liscia. E un materiale acrilico bianco.

Il mobile di Lidl ha 2 cassetti a fondo largo con guide. Questi facilitano lo scorrimento. Il prodotto ha anche uno spazio di archiviazione aggiuntivo con un coperchio laterale. Ha finiture sottili e minimaliste.

Si adattano a diversi stili. E ha misure equivalenti a 130 x 25 x 50 cm. Il mobile pesa 18 chili e ha una garanzia di 2 anni. Ma non è tutto. Il suo prezzo è passato da 119,90 euro a 89,99 euro. Una bella riduzione.





Mobile perfetto per il bagno

Se lo desideri, Lidl ha anche presentato un’armadio alto Germania. È un mobile rettangolare e stretto completamente in legno con finiture lisce. Comprende frontali in MDF lucido e bordi in plastica.

Questi offrono sicurezza ed estetica. Il mobile di Lidl è fornito di 3 spazi di archiviazione con porte e maniglie metalliche integrate. Misura 120 cm di lunghezza, 34 cm di larghezza e di profondità.

E pesa anche 19,86 kg. Sappi anche che dispone di 4 punti d’appoggio in metallo con protezioni che garantiscono la stabilità. Puoi trovarlo in bianco, grigio, rovere/bianco e rovere/grigio. Ha anche avuto uno sconto del 17% e costa ora 114,99 euro.

Lidl ha anche presentato una cassettiera Germania che può essere combinata con l’armadio alto precedente. Questa elegante cassettiera ha 2 cassetti. Così come uno spazio di archiviazione basso con 2 porte anch’esse incluse.

Ognuna delle zone ha maniglie in metallo. E il mobile ha 4 punti di supporto rialzati che garantiscono la stabilità. Fatto di legno d’ingegneria, supporta un peso massimo di 10 kg e misura 97 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza e 34 cm di profondità.

Sappi anche che ha una finitura in melamina, bordi in ABS e cassetti a chiusura automatica. Pesa 25,38 kg. E puoi portarlo in 4 colori: bianco, grigio, rovere/bianco e rovere/grigio. Costa 124,99 euro invece di 154,99 euro.

Un cesto per la biancheria ideale

Se lo desideri, Lidl ha anche presentato il suo cesto per la biancheria Wenko. Realizzato con bambù resistente, può resistere all’umidità. Quindi puoi posizionarlo in bagno senza preoccuparti che diventi umido.

Inoltre, Lidl consegna il prodotto con una base imbottita rivestita in tessuto al 20% di poliestere e all’80% di cotone. Misura 40 x 40 x 56 cm, pesa 4,17 kg. Ha anche una capacità massima di 55 L. Ma non è tutto.

Puoi anche usarlo come cassetto per gli asciugamani. Ha una struttura semi-aperta che consente la circolazione dell’aria, mantenendo la freschezza dei vestiti. Puoi portarlo in 2 colori.

Vale a dire naturale/anthracite e naturale/grigio chiaro. Ora, questo cesto per la biancheria venduto da Lidl costa 69,99 euro invece di 99,99 euro. Un’ottima occasione!

