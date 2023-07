Lidl finalmente ha la soluzione per arredare un balcone di piccole dimensioni!

Con l’urbanizzazione sempre crescente e la diminuzione dello spazio esterno, è sempre più comune vedere balconi di piccole dimensioni nelle zone urbane. Questi spazi limitati possono rappresentare una sfida quando si tratta di arredarli in modo funzionale ed estetico. Fortunatamente, Lidl, la catena di supermercati ben conosciuta, ha recentemente svelato una soluzione innovativa che promette di trasformare i balconi limitati in vere e proprie oasi urbane.

Lidl è il leader dello sconto

Grazie alla loro nuova gamma di prodotti appositamente progettati per gli spazi esterni di piccole dimensioni, Lidl offre ai cittadini l’opportunità unica di creare uno spazio esterno confortevole e piacevole, anche negli ambienti più compatti. Ecco come questo marchio tedesco è riuscito a posizionarsi come la regina dello sconto.

Il marchio che tutti conoscono

Prima dell’ascesa dei marchi tedeschi che offrono prodotti a prezzi ridotti, il mercato dello sconto in Francia era ampiamente sottovalutato. I marchi discount francesi, come Netto, avevano una reputazione negativa e la maggior parte dei consumatori evitava di ammettere di acquistare e consumare prodotti economici di ogni tipo.

Tuttavia, dall’arrivo dei marchi discount tedeschi sul mercato francese, in particolare Lidl, il 90% dei francesi dichiara di essere clienti abituali di questo marchio. Il marchio ha già lanciato i mobili perfetti per arredare il proprio balcone.

Molti prodotti di qualità

La creazione di questa clientela fedele non è avvenuta senza motivo. Deriva dalla grande varietà di prodotti offerti da Lidl, che comprende:

Un’ampia selezione di cibi

Articoli per l’arredamento

Oggetti decorativi

Strumenti per il fai-da-te e il giardinaggio

Grazie a questa offerta variegata, Lidl è riuscita a attrarre e fidelizzare una clientela francese, anche in periodi di aumento dei prezzi e inflazione.

Nessun bisogno di preoccuparsi dei prezzi

Ovviamente, l’azienda tedesca è riuscita a mantenere i suoi prezzi a un livello incredibilmente basso, rendendoli estremamente attraenti, offrendo al contempo prodotti di qualità eccezionale, indipendentemente dal tipo di articolo. È davvero una scoperta preziosa in questi tempi economicamente difficili per le nostre finanze.

Un tavolo per il tuo balcone

Lidl ha fatto ancora una volta un colpo di genio per questa estate.

Goditi la vista dal tuo balcone

Perché non goderti un pasto all’aperto dal tuo piccolo balcone? Probabilmente stai pensando: è impossibile, non c’è spazio sufficiente per mettere un tavolo. Ti sbagli!

Lidl ha deciso ancora una volta di innovare con un nuovo tavolo appositamente progettato per essere appeso alle ringhiere del tuo balcone. Puoi piegarlo o aprirlo in base alle tue esigenze e non ha piedi ingombranti.

Un prezzo sorprendente

Se vai da Lidl, il suo prezzo è un’opportunità da non perdere. Per acquistare questo grazioso tavolo pieghevole, ti costerà solo 14,99 €.

Un tavolo versatile

Puoi trovare questo piccolo tavolo versatile in due diversi colori: bianco o grigio/nero! Perfetto per abbellire qualsiasi balcone, a seconda della tua decorazione. Con una capacità di carico di 20 kg, le sue dimensioni approssimative di 60 × 40 cm offrono una generosa superficie per mangiare, lavorare o rilassarsi con un buon libro.