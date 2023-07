Lidl fa un successo con questo kit per piscina con telaio a meno di 419,00€, perfetto per le calde giornate estive

Lidl fa nuovamente centro con il suo kit per piscina con telaio, disponibile a meno di 419,00€. Il prodotto, perfetto per le calde giornate estive, sta riscuotendo grande successo tra i clienti. Grazie alla sua qualità ed economicità, permette di godere di momenti di puro relax senza uscire di casa. Un’offerta imperdibile che conferma Lidl come punto di riferimento per chi cerca soluzioni convenienti e di qualità.

Capacità e comfort: la piscina Lidl offre 12.690 litri

La piscina Lidl, con la sua capacità di 12.690 litri quando riempita al 90%, offre un perfetto rifugio estivo nel comfort del proprio giardino. Immaginate di godere di relax assoluto, freschezza e divertimento proprio nel vostro spazio privato. La piscina è progettata per ospitare fino a sei persone contemporaneamente, ideale per famiglie numerose o per invitare amici a casa.

Con un diametro di 396 cm e una profondità di 122 cm, la piscina Lidl offre un’area di nuoto confortevole. L’elegante rivestimento interno, con il suo motivo a mosaico di ciottoli, aggiunge un tocco di classe.

Resistenza e durabilità: i materiali di alta qualità della piscina Lidl

La piscina Lidl non si distingue solo per il suo design attraente, ma anche per la resistenza e la durabilità nel tempo. Il robusto materiale DuraPlus™ a tre strati offre una straordinaria resistenza, mentre la fascia in PVC contribuisce a garantire una maggiore stabilità alle pareti laterali.

Il telaio in acciaio, trattato per resistere alla corrosione, assicura una lunga durata nel tempo. Inoltre, il rivestimento antiaderente Frosted Frame garantisce che l’aspetto della piscina rimanga impeccabile, nonostante l’uso frequente e le diverse condizioni meteorologiche.

Facilità d’uso: installazione e manutenzione della piscina Lidl

L’installazione e lo smontaggio della piscina sono resi semplici grazie al sistema ClickConnect System™. La manutenzione viene anch’essa facilitata da un ottimo accessorio: un rubinetto di scarico integrato con adattatore per tubo da giardino, per una pulizia e una manutenzione senza sforzi.

Inclusi nel pacchetto, troverete anche una pompa di filtrazione Flowclear™ 3.028 l/h, un filtro per cartuccia Flowclear™ di tipo II, una scala di sicurezza Flowclear™ di 122 cm e una copertura in PVC Flowclear™. Questi accessori garantiscono che la vostra piscina rimanga pulita e sicura per tutti gli utenti.

Conclusione

In conclusione, la piscina Lidl offre una soluzione completa per coloro che desiderano creare un’oasi di freschezza nel loro giardino durante l’estate. Con la sua impressionante capacità d’acqua, una struttura duratura e un sistema di installazione facile, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Disponibile al prezzo di 419.0€, è alla portata di chiunque voglia godere delle gioie del nuoto a casa propria.

