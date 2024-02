Lidl fa un successo con questa lampadina intelligente: si spegne da sola se non c’è nessuno e costa meno di 10 euro

Lidl sta facendo un furor con questa lampadina intelligente: si spegne automaticamente se non ci sono persone e costa meno di 10 euro. La nota catena di supermercati Lidl ha ancora una volta entusiasmato i suoi clienti con uno dei suoi prodotti più innovativi e richiesti. Un articolo che è fondamentale in ogni casa ma che include una caratteristica che sta facendo in modo che si esaurisca in tempo reale.

Il prodotto di cui stiamo parlando è la lampadina LED con sensore di movimento, che le permette di spegnersi automaticamente se non ci sono persone in una stanza, di cui ti forniremo tutti i dettagli di seguito.

La Lampadina intelligente che sta facendo un successo a Lidl

Se visiti ora il sito web di Lidl e vai alla sezione bazar, noterai che tra i prodotti più venduti c'è questa lampadina con sensore di movimento, con un prezzo di soli 7,99 euro. Si tratta di una soluzione molto pratica, ecologica ed economica per illuminare le aree della casa che non necessitano di molta luce o che vengono utilizzate sporadicamente, come il corridoio, la cantina o il seminterrato. Si aggiunge alla gamma di prodotti intelligenti che ci rendono la vita più facile e che stanno diventando sempre più presenti in tutte le case.

Cosa sono le lampadine intelligenti?

Negli ultimi anni si sono diffuse molto, le lampadine intelligenti sono dispositivi di illuminazione che possono essere controllati a distanza o programmati per accendersi o spegnersi in base a determinate condizioni, come l'ora, la temperatura, la presenza o la voce. Le lampadine intelligenti si collegano a una rete wireless, come il wifi o il bluetooth, e possono essere gestite da uno smartphone, un tablet, un computer o un assistente vocale. Le lampadine intelligenti offrono numerosi vantaggi, come la personalizzazione dell'intensità, del colore e dell'atmosfera della luce, il risparmio di energia e denaro, e l'incremento della sicurezza e del comfort.

Come funziona la lampadina intelligente di Lidl?

La lampadina intelligente di Lidl ha un funzionamento molto semplice e comodo: basta avvitarla in un attacco E27 (il più comune) e accendere l'interruttore. La lampadina si attiva automaticamente quando rileva un movimento in un raggio di circa 6 metri e si spegne dopo circa 60 secondi se non ci sono persone nel campo di rilevamento. Inoltre, la lampadina ha un sensore di luce ambientale che impedisce che si accenda se c'è abbastanza luce, risparmiando ulteriormente energia e consumi, cosa che la nostra bolletta della luce ci ringrazierà (rispetto a una lampadina normale, ha un risparmio dell'80% in più).

La lampadina ha una potenza di 4,9 W, equivalente a una lampadina tradizionale da 40 W, e un'intensità luminosa di 470 lumen, che fornisce una luce bianca calda e accogliente. La sua durata è di circa 30.000 ore, il che significa che può durare oltre 10 anni se utilizzata un'ora al giorno. Il suo consumo energetico è molto basso: solo 5 kWh all'anno, il che si traduce in meno di un euro di spesa annuale.

Quali sono i vantaggi della lampadina intelligente di Lidl?

La lampadina intelligente di Lidl offre vari vantaggi che la rendono molto attraente per i consumatori:

È comoda : non c'è bisogno di preoccuparsi di spegnerla o accenderla manualmente, poiché lo fa automaticamente in base alla presenza e alla luce ambientale.

: non c'è bisogno di preoccuparsi di spegnerla o accenderla manualmente, poiché lo fa automaticamente in base alla presenza e alla luce ambientale. È sicura: impedisce che la luce rimanga accesa per dimenticanza o negligenza, che potrebbe rappresentare un rischio di incendio o un aumento della bolletta elettrica.

impedisce che la luce rimanga accesa per dimenticanza o negligenza, che potrebbe rappresentare un rischio di incendio o un aumento della bolletta elettrica. È ecologica: consumando meno energia di una lampadina normale, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a proteggere l'ambiente.

consumando meno energia di una lampadina normale, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a proteggere l'ambiente. È economica: il suo prezzo è molto accessibile (7,99 euro) e si ammortizza rapidamente grazie al risparmio che comporta sulla bolletta della luce.

Ora lo sai, puoi avere questa lampadina intelligente a casa per meno di 10 euro e risparmiare così denaro e anche evitare di dover accendere e spegnere le luci tutto il giorno. La lampadina intelligente di Lidl può essere acquistata sia nei negozi fisici della catena che sul suo sito web. Tuttavia, a causa del suo grande successo, potrebbe esaurirsi presto, quindi si consiglia di affrettarsi se si vuole prenderne una.

La lampadina intelligente di Lidl è senza dubbio uno dei prodotti più innovativi e pratici che si possono trovare sul mercato. Con essa, è possibile illuminare qualsiasi area della casa in modo intelligente, risparmiando energia, denaro e tempo. Un'opportunità che non si dovrebbe lasciarsi sfuggire.

4/5 - (4 votes)