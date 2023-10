Lidl fa un grande sconto del 25% sulla macchina per caffè espresso Silvercrest dallo stile vintage!

Condividere fa bene al morale!

Lidl è sempre nella lista dei buoni affari e alla fine di agosto non fa eccezione. Questa volta, ti offre una fantastica macchina da caffè espresso vintage, che non solo è in offerta, ma che si distingue anche per il suo stile retrò e professionale.

Macchina per caffè Lidl, l’affare del ritorno a scuola

Lo sai sicuramente, la macchina da caffè è uno degli elementi indispensabili in cucina! Ecco quella di Lidl.

Questa macchina da caffè espresso Silvercrest funziona come le belle macchine da caffè che si possono vedere nei bar. Dotata di un piccolo percolatore, preparerà caffè altrettanto buoni di quelli del ristorante. Niente più caffè annacquato delle capsule!

Con questa macchina da caffè, risparmierai anche molti soldi. Infatti, grazie al suo sistema di percolazione, avrai bisogno solo di caffè macinato per preparare i tuoi espressi. Puoi comprarlo da Lidl o andare dal torrefattore per far macinare direttamente i chicchi! Inoltre, il suo stile vintage è perfetto per inserirsi in cucina.

Non è la prima volta che Lidl propone questa macchina da caffè Silvercrest, infatti è già disponibile sul sito, in rosso e marrone chiaro.

Ma questa volta, Lidl la propone con uno sconto del 25%, passando da un prezzo di 79,99 euro a 59,99 euro! Il modello a questo prezzo è nero ed è garantito per 3 anni. Se è esaurita sul sito, niente panico, è disponibile in più di 500 Lidl diversi, quindi corre al negozio più vicino!

Una macchina da caffè espresso piena di possibilità

L’ideale con una buona macchina da caffè è, ovviamente, che faccia un buon caffè. Ma questa ha anche molte altre opzioni per preparare bevande sofisticate.

Beccuccio a vapore

Senti già il buon caffè crema? Grazie a questo apparecchio, puoi preparare deliziose creme di latte per accompagnare i tuoi caffè e i tuoi cappuccini.

Grazie alla potente pressione offerta dal modello, puoi scegliere la consistenza della tua crema e preparare bevande come piace a te.

Il beccuccio a vapore permette anche di erogare acqua calda, quindi è ideale per farsi un tè senza dover scaldare l’acqua nel bollitore.

Spegnimento automatico

A differenza di molti percolatori a basso costo, questo offre uno spegnimento automatico. È molto utile se tendi ad dimenticare di aver fatto scorrere un caffè o se non vuoi stare davanti alla macchina finché la bevanda non è pronta.

Hai anche un indicatore luminoso che segnala quando la macchina è accesa e quando è in funzione.

Possibilità di mettere 2 tazze

Infine, questo apparecchio può erogare due espresso contemporaneamente se lo desideri. Molto pratico al mattino se sei di fretta e bevi doppi espresso. Attenzione, le tazze non sono incluse nella macchina, ma avrai gli altri due elementi indispensabili:

Il dosatore (devi pressare il caffè con un percolatore)

I filtri di diverse dimensioni (per 1 o 2 caffè)

Sappi che questa macchina è facile da pulire. Per farlo, tutte le parti sono rimovibili. Il beccuccio a vapore può essere semplicemente sciacquato con acqua calda e se fai cadere del caffè fuori dalla tazza, hai un gocciolatoio che si rimuove facilmente.

Infine, puoi mettere fino a 1,2 litri d’acqua nel serbatoio, sufficiente per fare una ventina di caffè!