Lidl fa un grande colpo: scopri l’aspirapolvere soffiatore trituratore che sta facendo parlare di sé a un prezzo incredibile.

Ancora una volta, Lidl colpisce duro e questa volta con un aspirapolvere. Il negozio offre un aspirapolvere soffiatore trituratore a un prezzo incredibile. Vi faremo scoprire questo nuovo prodotto di qualità che sta facendo il giro di tutti i negozi Lidl.

L’aspirapolvere di Lidl

Un nuovo dispositivo per pulire il vostro esterno con grande efficienza.

Ancora un prodotto di qualità

Come spesso accade da qualche tempo, Lidl propone nei suoi scaffali numerosi prodotti di qualità. Sono legati ai utensili o alla manutenzione esterna. Il negozio mette sugli scaffali prodotti di marca come Parkside.

Tutti questi utensili e dispositivi di manutenzione sono di grande qualità. Grazie a questo, Lidl può competere con i negozi specializzati. Infatti, il negozio offre ai suoi clienti dispositivi di altissima qualità a prezzi imbattibili.

Non troverete mai dispositivi di manutenzione del giardino con prezzi così bassi e una qualità così alta.

Il Parkside di Lidl

Il marchio vi offre un aspirapolvere della marca Parkside. È venduto al prezzo di 39,99 €. Questo aspirapolvere può svolgere tre diverse funzioni. Può aspirare, triturare e soffiare.

È elettrico e dotato di una protezione anti-disconnessione. Il cavo è collegato a una presa di trazione.

Un interruttore permette di passare dalla modalità soffiaggio alla modalità aspirazione. Per l’aspirazione, l’apparecchio è dotato di una sacca da 34L.

La modalità aspirazione può aspirare fino a 12 m³ al minuto. La modalità soffiaggio ha una velocità regolabile su due livelli, che può spingere l’aria a 270 km/h per la modalità più alta.

Ad esempio, se potate la vostra oleandro, potrete raccogliere molto facilmente i piccoli rami e le foglie cadute a terra.

Le caratteristiche dell’aspirapolvere

Vi presenteremo le caratteristiche e le diverse applicazioni del prodotto.

Caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere ha numerose caratteristiche che gli consentono di garantire le sue tre diverse modalità di funzionamento. A tal fine, è composto da:

Un motore da 700W

Angolo di taglio di 180 gradi

Lama in acciaio

Tubo in alluminio con prolunga

2 manici

Corpo solido

Un cavo di alimentazione di 3 m

A questo si aggiungono alcuni accessori, come una tracolla regolabile, un fodero e occhiali protettivi. L’aspirapolvere è principalmente composto da elementi in plastica e ha un peso di circa 3 kg.

Utilizzo dell’aspirapolvere

Il suo utilizzo principale sarà soffiare le foglie o piccoli detriti sul terreno. Può anche aspirare le foglie all’esterno. Questo è molto pratico se non avete voglia di raccogliere le foglie nel vostro giardino. La sacca da 34 L vi permetterà di raccogliere un gran numero di foglie.

La modalità trituratore sarà molto efficace per le foglie. Permette di ridurre il loro volume triturandole e di poterne accumulare di più in un luogo. Attenzione però, il trituratore non può triturare rami o steli troppo spessi. Le lame del trituratore potrebbero danneggiarsi.

L’aspirapolvere soffiatore trituratore sarà in vendita per più di 3 mesi. Non aspettate e recatevi nel vostro Lidl Francia più vicino per acquistare il vostro aspirapolvere al prezzo imbattibile di 34,99 €.

La vita è un'aspirazione verso il futuro.

