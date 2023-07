Lidl fa un enorme successo con questa sdraio con parasole integrato e trasportabile ovunque!

Lidl ha messo in vendita una sdraio facilmente trasportabile per la spiaggia che è chiaramente perfetta per tutta l’estate!

Sono già passate diverse settimane da quando la primavera ha lasciato spazio all’estate. E, a dir poco, Lidl ha tutti gli articoli affinché possiate trascorrere la migliore stagione possibile.

Lidl pensa al comfort dei vacanzieri

La spiaggia ha sostenitori e detrattori, ed è un fatto che la sabbia può diventare una vera tortura per alcuni. Mentre molte persone riescono abbastanza velocemente ad adattarsi alla sabbia che si appiccica, non è il caso di tutti.

Molti di voi odiano avere sabbia sui piedi o sulla propria asciugamano. Inoltre, è molto difficile liberarsi completamente di questi piccoli granelli che rendono bella una spiaggia.

Fortunatamente, esistono molti accessori in vendita presso vari negozi che vi aiuteranno a evitare questo piccolo disagio. In questo modo, potrete apprezzare sempre di più le vostre vacanze in spiaggia.

Se non potete permettervi una spiaggia privata, sappiate che esistono delle sdraio perfette per farvi sentire meglio che mai. Per trascorrere del tempo in spiaggia, avrete bisogno di una sdraio comoda per rilassarvi, leggere e soprattutto stare lontani dalla sabbia scomoda.

La migliore sdraio dell’estate

E sappiate che questo articolo è disponibile presso Lidl. È un modello perfetto per coloro che, non appena mettono piede sulla sabbia, pensano già di andarsene. Questa sedia a sdraio in alluminio con ombrellone Lidl misura 193 x 67 x 32 cm.

Questa sedia a sdraio Lidl è anche pieghevole. Quindi, quando non viene utilizzata, occupa pochissimo spazio. Questo è un punto molto positivo da tenere in considerazione. Ma non è il suo unico vantaggio.

Sappiate che si tratta di un prodotto molto versatile. Grazie ai suoi 7,2 kg di peso, potete trasportarlo in modo semplice e comodo. Quindi non avrete difficoltà a spostarlo ovunque desideriate.

La sedia a sdraio è realizzata in alluminio rivestito a polvere. Ha anche piedi sagomati antiscivolo che proteggono il pavimento. Sappiate che questo famoso prodotto venduto da Lidl supporta anche fino a 120 kg di peso.

Un prodotto che vi farà riconciliare con la spiaggia

Questa sedia a sdraio Lidl resiste alle intemperie, ai raggi UV, all’usura e alla corrosione. Dispone di un ombrellone regolabile su misura. Questo vi permetterà di dimenticare il sole che batte sul vostro viso durante le giornate calde.

E vi permetterà anche di abbronzarvi senza alcun altro tipo di preoccupazione. Sappiate che questa sedia a sdraio ha anche un cuscino rimovibile e una pratica tasca in rete. È anche un prodotto molto facile da pulire.

Poiché il suo materiale, in gran parte in poliestere, non richiede particolari cure per mantenerlo pulito. Inoltre, potete abbinarla ad altri mobili di Florabest, il produttore della sdraio in questione. E fornitore regolare di Lidl per questo tipo di prodotto.

Ma questo non è il migliore di questa storia. Infatti, sappiate che questa sdraio che potete trovare sia sul web che nei negozi fisici di Lidl, costa solo 79,99 euro.

È una buona opzione che vi offrirà non solo comfort quando vi riposerete all’aria aperta mentre la brezza soffia. Ma che cambierà anche il vostro rapporto con la spiaggia se avete molte difficoltà a sopportare la sabbia!

4.7/5 - (4 votes)