Lidl fa tremare Decathlon con il suo nuovo kayak gonfiabile: il ritorno in spiaggia non sarà mai più lo stesso!

Lidl ha fatto centro di nuovo. Questa volta non si tratta di una friggitrice ad aria o di un’offerta di strumenti, ma di un kayak gonfiabile che sta facendo impazzire il mercato, mettendo Decathlon fuori gioco. La cosa migliore è che include tutto il necessario. In altre parole, non è necessario acquistare pagaie o una pompa separatamente. Lo compri, lo gonfi e vai in acqua. È così semplice.

Il kayak venduto da Lidl è del marchio Sevylor, molto noto tra coloro che hanno già provato queste avventure acquatiche. Ha una capacità per due persone, pesa meno di 10 chilogrammi e viene fornito in uno zaino che puoi portare sulle spalle come un materassino. Il modello esatto assomiglia molto al Sevylor Tahaa, che in altri negozi si vende per oltre 150 euro senza accessori. Il kayak che vende Lidl è ora in saldo a 79,99 euro, sia nei negozi fisici che sul suo sito web, motivo per cui sta andando a ruba.

La mossa di Lidl è stata così brillante che molte persone lo stanno già confrontando direttamente con i modelli di Decathlon, che tradizionalmente dominava questo tipo di prodotti. Sebbene sia vero che Decathlon offre opzioni più avanzate, come l’Adventure Plus o il Montreal, è anche vero che costano più del doppio, e in alcuni casi persino tre volte di più. Se stai cercando un kayak per divertirti in spiaggia, fare una passeggiata in una baia tranquilla o fare un’escursione leggera lungo un fiume, il kayak di Lidl ti copre abbondantemente senza dover spendere troppo.

Ma non si tratta solo di una questione di prezzo. Questo kayak gonfiabile ha caratteristiche molto pratiche che lo rendono ideale per chi non ha esperienza o non vuole complicazioni. Le valvole Boston permettono di gonfiarlo e sgonfiarlo rapidamente, il manometro ti indica se la pressione è corretta, i sedili sono regolabili e, essendo gonfiabile, puoi riporlo in qualsiasi angolo quando finisci. Inoltre, lo zaino con cui viene trasportato non è più grande di una borsa sportiva di dimensioni medie. Un vero miracolo se confrontato con il trasporto di un kayak rigido o il pagamento di un noleggio ogni volta che vuoi utilizzarlo.

Kayak gonfiabile economico di Lidl

Gli esperti e gli utenti dei social media concordano sul fatto che Lidl non ha inventato nulla di nuovo, ma ha reso l’accesso più facile. Questo kayak non è per professionisti o per escursioni di più giorni, ma è per coloro che vogliono godersi il mare o il fiume senza complicazioni. E la verità è che sta facendo impazzire tutti. Di fronte a questo, Decathlon mantiene la sua linea di prodotti più tecnici e resistenti, ma ovviamente a un prezzo. E non tutti sono disposti a spendere 250 euro o più per un kayak che useranno solo un paio di volte in estate.

Lidl ha colpito nel segno con un kayak semplice, completo, economico e divertente. Proprio quello che molti stavano aspettando per provare questo tipo di attività senza dover fare un grande investimento. Decathlon rimane una grande opzione per i più esigenti, ma con questo colpo, Lidl ha conquistato tutti coloro che cercavano di iniziare… senza spendere una fortuna.