Lidl fa storia con la sua nuova griglia: con ruote, tavolo e a un prezzo economicissimo.

Se sei un amante delle grigliate e vuoi goderti deliziose pietanze grigliate nel tuo giardino o terrazza ora che arriva l’estate, non puoi perderti la nuova griglia di Lidl che ha fatto la storia. Si tratta di una griglia con ruote che ha tutto ciò di cui hai bisogno per cucinare all’aperto con comodità e facilità. Inoltre, ha un incredibile prezzo che ti lascerà a bocca aperta. Non la vorrai lasciare scappare!

Lidl lancia la griglia perfetta

La nuova griglia con ruote di Lidl è un modello leggero, resistente e stabile, che dispone inoltre di un tavolo laterale e una mensola in legno per posizionare gli alimenti e gli utensili, per cui è diventata la griglia di cui tutti parlano, soprattutto se consideriamo il suo prezzo che non supera neanche i 35 euro.

Si tratta di una griglia che dispone di un recipiente smaltato per il carbone, che resiste al calore e ha uno schermo paravento. La griglia è cromata e si può regolare a cinque altezze diverse, a seconda del tipo di cottura che desideri. Inoltre, ha delle maniglie rimovibili per facilitare la pulizia.

Ma il meglio di questa griglia è che ha due ruote adatte al giardino e una comoda maniglia per il trasporto. Così potrai spostarla da un lato all’altro senza sforzo e riporla quando non la usi. La sua altezza lavorativa è di circa 70-85 cm, il che ti permetterà di cucinare con una buona postura e senza bruciarti.

La griglia con ruote di Lidl ha una superficie di cottura di 48,5 x 28,5 cm, il che ti permetterà di preparare circa 10 hamburger o 6 bistecche alla volta. Il suo volume per il carbone è di circa 1 kg, il che ti garantisce una buona durata del fuoco. Inoltre, include uno spiedo smontabile, ideale per cucinare pollo e altre carni allo spiedo.

E quanto costa questa meraviglia? Solo 34,99 euro. Sì, hai letto bene. Lidl ci presenta la sua griglia in vetrina a un prezzo super conveniente che non puoi perdere se vuoi goderti delle grigliate indimenticabili quest’estate.

La griglia con ruote di Lidl è già disponibile nel suo negozio online, quindi sbrigati, perché si tratta di un prodotto in vetrina che si esaurirà rapidamente. Non perderti la tua occasione e fai il tuo ordine il prima possibile per goderti le migliori grigliate della tua vita quest’estate.

