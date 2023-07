Lidl fa sensazione con questo accessorio ludico indispensabile per divertire i vostri piccoli questa estate a meno di 24,99 euro!

Lidl sorprende ancora una volta, presentando un accessorio ludico imperdibile per l’estate. Questo gioco, ideale per intrattenere i più piccoli, è disponibile a meno di 24,99 euro! Un prezzo imbattibile per un prodotto di qualità che promette ore di divertimento. Non lasciatevi sfuggire questa offerta: affrettatevi a Lidl e regalate ai vostri bambini un’estate piena di risate e divertimento.

Robustezza e specifiche tecniche: focus sulla piscina gonfiabile di Lidl

Le caratteristiche della piscina gonfiabile di Lidl sono davvero impressionanti. Questa piscina gonfiabile vanta una struttura robusta, che include due anelli d’aria identici. I lati sono particolarmente ampi, garantendo uno spazio di nuoto confortevole. Inoltre, è equipaggiata con valvole per una rapida gonfiatura e ventilazione, oltre a una valvola di scarico incorporata.

La sua resistenza è assicurata dal vinile resistente di 0,27 mm utilizzato nella sua produzione. Questa piscina è consigliata per i bambini dai 6 anni in su.

Spaziosa e pratica: scopri la capacità e le dimensioni della piscina Lidl

La piscina gonfiabile di Lidl è disponibile in due diverse dimensioni, caratterizzate da una generosa capacità e dimensioni pratiche. Ecco i dettagli:

Capacità gonfiata: 200 x 146 x 48 cm: circa 450 L

Capacità gonfiata: 262 x 175 x 51 cm: circa 778 L

È importante notare che ogni piscina viene fornita con patch adesivi per le riparazioni.

Un ottimo rapporto qualità-prezzo: le nostre impressioni sulla piscina gonfiabile Lidl a 24,99 €

Questa piscina gonfiabile è in vendita al prezzo di 24,99 €, rendendola eccezionalmente economica considerando le sue caratteristiche e la sua qualità. Il peso della piscina varia a seconda delle sue dimensioni:

200 x 146 x 48 cm: circa 2,91 kg

262 x 175 x 51 cm: circa 4,09 kg

In conclusione, la piscina gonfiabile di Lidl offre una struttura solida, dimensioni generose e un prezzo di 24,99 €. Rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo per coloro che cercano un modo per rinfrescarsi durante i mesi estivi.

