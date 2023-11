Lidl fa incetta di vendite di 2 piante indispensabili per la tua casa

Se sei un amante delle piante e vuoi dare un tocco di vita e colore alla tua casa, non puoi perderti le offerte che Lidl ha per te. La catena tedesca ha messo in vendita piante ideali per decorare qualsiasi spazio e che hanno anche benefici per la salute e l’ambiente. Prendi nota e arreda la tua casa con le 2 piante che sono indispensabili nella tua casa e che stanno facendo un successo da Lidl.

Le 2 piante che stanno facendo un successo da Lidl

Queste sono le 2 piante che puoi trovare attualmente a prezzi incredibili da Lidl e che sono anche facili da curare.

Sansevieria

Questa pianta, conosciuta anche come lingua di suocera o spada di San Giorgio, è una delle più resistenti e facili da curare. Ha foglie lunghe e verdi con bordi gialli che le conferiscono un aspetto elegante e moderno. La sansevieria è capace di purificare l’aria ed eliminare sostanze tossiche come il formaldeide, il benzene o il xilene. Inoltre, aiuta a migliorare la qualità del sonno, poiché libera ossigeno durante la notte. Puoi ottenere questa pianta da Lidl per soli 9,99 euro.

Amaryllis

Questa pianta è una delle più spettacolari per i suoi fiori grandi e colorati che possono essere rossi, rosa, bianchi o arancioni. L’amaryllis fiorisce in inverno e primavera, quindi è perfetta per illuminare le giornate.

4.5/5 - (8 votes)