Lidl fa incetta di successo con l’ufficio perfetto per lavorare da casa e aumentare le prestazioni!

Lidl fa incetta di successo con l’ufficio perfetto per lavorare da casa...

Attenzione buona notizia! Se stai cercando una scrivania di qualità per lavorare da casa, Lidl ha la soluzione!

Lavorare da casa: un’opportunità per molti. E Lidl ha pensato a voi. Infatti, l’azienda tedesca sta per commercializzare una super scrivania per lavorare comodamente da casa tua.

Lidl e i suoi prodotti rivoluzionari

Ogni settimana, Lidl pubblica un nuovo catalogo con una serie di prodotti a prezzi scontati. E per questo nuovo anno, il brand ha deciso di viziarvi.

Qualche settimana fa, il marchio tedesco inaugurava il suo ultimo negozio a Parigi. Situato a pochi passi dalla famosa stazione ferroviaria di Montparnasse, questo misura ben 1500 m² su due piani.

“Questo nuovo Lidl non è solo un nuovo supermercato, ma rappresenta per il brand un indirizzo emblematico e simbolico”, spiegava così il gruppo in un comunicato stampa.

In totale, ci sono ben 108 dipendenti che lavoreranno lì, di cui 92 sono nuove assunzioni. I clienti potranno godere del famoso punto caldo di pane e pasticceria fresca, cotto sul posto tutto il giorno.

“Con questa nuova vetrina a bandiera situata nel cuore di un progetto di trasformazione e di rilancio del quartiere, il marchio rafforza così la sua presenza nella capitale e nella Parigi di domani.“, ha commentato il marchio tedesco.

Da anni, Lidl propone ai suoi clienti prodotti rivoluzionari per soddisfare tutti. La settimana scorsa, il marchio ha commercializzato il suo famoso asciugacapelli.

E questa volta, il marchio rischia di fare un nuovo successo con il suo sapone nero. Quest’ultimo è utilizzato per lavare tutte le tue superfici, portando loro freschezza e brillantezza.

Questo sapone nero venduto sotto forma di pasta, è perfetto per sgrassare le tue piastre di cottura o anche il lavello della cucina. Puoi anche usarlo per lavare i tuoi servizi igienici e le giunzioni del tuo bagno.

Venduta a meno di 4 euro, questa pasta farà sicuramente felici… Così come questa scrivania venduta da Lidl e di cui non potrai più fare a meno.

Una scrivania pratica per lavorare da casa

Da diversi anni ormai, il lavoro da remoto è diventato comune per molti dipendenti. Tanto che diversi marchi hanno deciso di commercializzare scrivanie pratiche per lavorare su di esse.

E tra di loro, Lidl. Il marchio tedesco lo sa: lavorare da casa è un lusso e quindi i suoi clienti devono essere comodamente installati per lavorare con tranquillità.

Questa è la ragione per cui il marchio di hard discount ha deciso di commercializzare una scrivania che non prende spazio. Potrai quindi disporre questa scrivania d’angolo nella tua camera da letto. Nella stanza dei bambini. O in un grande corridoio.

Questa nuova generazione di scrivanie a forma di angolo è stata appositamente progettata per arredare l’angolo di una stanza vuota. Quest’ultima, di colore bianco, ha un design moderno in quercia Wotan di alta qualità.

La sua progettazione gli permette di offrire una grande superficie di lavoro in uno spazio limitato. Inoltre, la scrivania dispone di una mensola a più livelli. Per ottimizzare lo spazio. E ti garantisce un comfort per le braccia e le gambe.

La scrivania d’angolo è resistente ai graffi e molto facile da pulire grazie alla rivestimento in resina melaminica. Dotato di protezioni, il prezzo della scrivania dovrebbe interessarti poiché viene proposta da Lidl al prezzo di 79,99 euro. A questo prezzo, sarebbe stupido privarsene.

4.2/5 - (6 votes)