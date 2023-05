Lidl fa incetta di successo con il suo ferro da stiro senza filo con suola in ceramica a un prezzo molto conveniente!

Per trasformare il tuo compito di stirare in un momento di pura felicità, Lidl presenta il suo ferro da stiro che ti darà una nuova libertà!

Non hai finito di scoprire le novità da Lidl. Questo mese, il discount presenta il ferro da stiro che ti dà la libertà di movimento. E in più, puoi acquistarlo a meno di 20 euro.

Una primavera perfetta con Lidl

Le offerte continuano a sbucare dal tuo negozio di discount preferito prima dell’arrivo della primavera. Infatti, Lidl ha deciso di continuare sulla sua strada mentre i bei giorni stanno per arrivare.

In modo che tu possa goderti la nuova stagione senza aspettare, il negozio allinea i prodotti imperdibili da acquistare urgentemente. Come questo strumento a basso prezzo per coltivare i tuoi spazi verdi.

Questo zappatore elettrico disponibile dal 20 marzo è un aiuto prezioso per i giardinieri in erba per preparare il terreno per le sementi dell’anno.

La primavera si sta anche preparando attivamente sul tuo balcone. Se hai la fortuna di avere un piccolo spazio esterno a casa tua, approfitta di questa offerta di Lidl che ti tende le braccia.

Questo arredamento, composto da un grande tavolo, due sedie e due sgabelli, è perfetto per i tuoi pranzi all’aria aperta.

Come si vede, il negozio tedesco non manca di idee per soddisfare sempre di più la sua clientela. E questa non ha ancora finito di sorprenderla. Perché anche nel dipartimento dell’abbigliamento ci sono pezzi imperdibili da non perdere.

Pensiamo ad esempio a questo abbigliamento dai colori vibranti da avere nell’armadio. Composto da una camicetta fluida e un pantalone leggero, è perfetto per ridefinire il nostro look post-inverno.

Per prendercene cura, è necessario l’accessorio indispensabile per indossarlo senza alcuna piega. Parliamo naturalmente di un buon ferro da stiro.

Un ferro da stiro senza fili

Diciamolo, non troverai un modello migliore altrove che da Lidl. Quello che ti propone il negozio sta facendo un’ottima vendita tra la clientela.

Questo ferro da stiro da 2400 W non è proprio come quelli che già conosci. Infatti, questo modello di SilverCrest funziona senza fili per un rapido e comodo stiraggio.

È dotato di una suola in ceramica per una scorrevolezza ottimale. E di una punta affilata per stirare facilmente i punti difficili da raggiungere.

Questo modello, venduto da Lidl, ha due modalità di stiratura. Una a vapore e l’altra a secco. Due getti di vapore completano l’offerta. Uno orizzontale e l’altro verticale.

Un prezzo mini che attrae i budget stretti

L’abbiamo detto, questo ferro da stiro non ha fili. Si ricarica con il suo supporto, a sua volta collegato a una presa elettrica. Se non hai avuto tempo di ricaricarlo completamente, puoi comunque usarlo.

Lascialo attaccato al suo supporto a 360º e usalo come un ferro da stiro normale. Leggero e facile da tenere in mano, questo modello accompagna con grande agilità i tuoi movimenti per garantirti un’esperienza di stiratura senza impedimenti!

Facile da mantenere, questo prodotto ha una funzione di pulizia automatica SelfClean che mantiene la suola sempre impeccabile. Infine, il suo prezzo ti convincerà definitivamente a venire a trovarlo da Lidl.

Infatti, per acquistare questo ferro, devi spendere la somma leggerissima di 19,99 €. Hai quindi più di una buona ragione per recarti rapidamente in negozio per metterlo tra le tue mani.

