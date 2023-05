Lidl fa impazzire i clienti con i suoi set sportivi trendy e ultra confortevoli per mantenere la forma!

Nel nuovo catalogo, Lidl propone degli outfit sportivi molto trendy e ultra confortevoli per gli uomini a meno di 12 euro!

È l’affare della settimana da non perdere da Lidl. Il discount ha appena lanciato una nuova collezione di felpe e pantaloni perfetti per rimettersi in forma prima del ritorno della bella stagione. Gli utenti sono già pazzi di essi!

Lidl spopola con le sue novità

Lidl continua a fare notizia con i suoi prodotti dall’inizio dell’anno. Infatti, il distributore discount si pone obiettivi elevati per offrire le migliori offerte ai suoi clienti.

Il supermercato abbassa i prezzi dei suoi beni di prima necessità. Propone anche un carrello anti-inflazione con oltre 50 elementi indispensabili al costo. Ciò aiuta i francesi a far fronte alle difficoltà finanziarie.

Ma non è tutto! Lidl non si ferma qui e propone anche degli accessori molto utili per la vita quotidiana. Possiamo quindi trovare mobili, elettrodomestici e abbigliamento molto convenienti nei suoi reparti.

Come avrete capito, Lidl è quindi un negozio imprescindibile quando si vuole concedersi un po’ di svago senza superare il proprio budget. Il distributore ha compreso bene le preoccupazioni dei consumatori e ogni settimana presenta le migliori offerte sul mercato.

Lunedì, Lidl ha sfidato i grandi marchi sportivi con degli outfit jogging molto trendy a prezzi mini!

Outfit comodi e ultra trendy

Lidl si diversifica e si lancia nel mercato dell’abbigliamento. Il distributore ha deciso di creare la sua propria linea di abbigliamento sportivo. E il meno che si possa dire è che non ha fatto le cose a metà!

Il distributore ha appena lanciato 2 felpe e 3 pantaloni della marca Crivit per soddisfare tutti gli appassionati di sport. Questi outfit sono perfetti per riprendere l’attività sportiva con calma o per restare a casa.

Lidl ha puntato sul comfort privilegiando un tessuto felpato. Potrai così sentirti a tuo agio e al caldo nei tuoi vestiti. Niente male, vero?

Questi outfit Lidl hanno anche il taglio perfetto per un look comodo e sportivo. I pantaloni hanno un elastico in vita per adattarsi a tutte le morfologie. Le felpe hanno invece un cappuccio molto pratico in caso di tempo incerto.

Oltre ad essere comodi e pratici, questi outfit sono anche molto trendy! Infatti, possiamo trovarli in blu navy, grigio e nero. Tre colori molto alla moda questa stagione.

I fan del look sportswear si innamoreranno anche dei bei motivi disponibili sulle felpe. Potrai scegliere tra uno slogan motivante “moving” o delle forme geometriche ultra belle.

Ancora una volta, Lidl colpisce molto forte con dei prodotti che valgono le migliori marche di abbigliamento. E il prezzo di questa collezione potrebbe sorprenderti!

Equipaggiarsi senza spendere una fortuna: è possibile!

Non è sempre facile trovare abbigliamento sportivo di qualità senza spendere una fortuna. Infatti, gli attrezzature sono spesso molto costosi nei negozi specializzati. Ecco perché Lidl ha deciso di abbassare i prezzi per soddisfare tutti gli appassionati di sport.

Il marchio propone il prezzo unico di 11,99 euro per ogni pezzo della sua collezione. Potrai così offrirti un outfit sportivo a meno di 24 euro.

Non hai più scuse per mantenere le tue buone risoluzioni. Da ora in poi, potrai rinnovare il tuo abbigliamento sportivo senza spendere una fortuna. E cosa c’è di meglio di bei vestiti per rimanere motivati?

