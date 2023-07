Lidl fa impazzire con questa piscina perfetta per far godere tutta la famiglia dell’estate!

Lidl fa impazzire con questa piscina perfetta per far godere tutta la...

Per goderti un tuffo in piscina a casa senza spendere troppo, Lidl presenta questa spaziosa piscina Bestway a un prezzo imbattibile!

Sogni di avere una piscina nel tuo giardino e di rinfrescarti durante le giornate più calde dell’estate? E se questa piscina fosse facile da montare e smontare, rimanendo comunque accessibile? Ora è possibile grazie al marchio Bestway, disponibile a prezzi scontati da Lidl. Ve ne diremo di più.

Una piscina rimovibile per momenti di divertimento in famiglia

Non è più un segreto per nessuno. Lidl continua a posizionarsi come la scelta preferita dei clienti alla ricerca di buoni affari.

E come ogni novità, Lidl fa parlare di sé. Ma questa volta, per la gioia di grandi e piccini.

Infatti, il marchio tedesco ha attivato il suo mood estivo. Per l’occasione, Lidl non ha lesinato. Salvagente, piscina, giocattolo gonfiabile, barbecue, set da giardino, … C’è qualcosa per tutta la famiglia.

Il marchio sa come soddisfare i suoi clienti offrendo loro prodotti di qualità a prezzi imbattibili. Anche questa piscina Bestway di Lidl non fa eccezione.

Ecco perché… Questa piscina rimovibile ed economica diventerà l’indispensabile per tutta la famiglia quest’estate. Altrettanto utile come una tettoia da giardino che offre l’ombra tanto desiderata o come un condizionatore portatile per sfuggire al caldo opprimente, questa piscina Bestway sarà la tua oasi di freschezza.

Con le sue generose dimensioni di 366 cm di diametro e 84 cm di altezza, questa piscina ha tutto per piacere. Infatti, può contenere fino a 6.473 litri d’acqua. Offre quindi uno spazio ideale per il bagno di tutta la famiglia.

Ma non è tutto. Questa piscina Bestway Lidl è progettata per resistere a lacerazioni e forature grazie al suo rivestimento Duraplus a tre strati.

La sua duratura ti permetterà di goderti tanti anni di rinfrescanti nuotate. Lidl la consegna anche con un nastro in PVC per una maggiore stabilità sui lati.

Una piscina durevole venduta a un prezzo imbattibile da Lidl

Lidl, il re degli affari, non smette di sorprenderci con le sue offerte imbattibili. La nuova piscina Bestway a prezzo scontato ne è la prova.

Con la piscina Lidl, non potrai che divertirti. Lo scopo del marchio tedesco? Permetterti di godere di un’esperienza di balneazione piacevole senza spendere una fortuna.

Pratica e funzionale, è dotata di un sistema di scarico con un adattatore per tubo da giardino, facilitando così lo svuotamento. È anche fornita di una pompa filtrante (200-240 V) inclusa, oltre a un coperchio, un dosatore Chemconnect, un termometro e un’asciugatrice per mantenere l’acqua pulita e limpida a lungo.

Sia per rilassarsi in famiglia, organizzare feste estive o semplicemente rinfrescarsi, la piscina Lidl è lì per rendere tutto ciò possibile. Cosa si può chiedere di più?

E sì, questa piscina rimovibile offre davvero un’esperienza di balneazione completa a un prezzo molto conveniente. Disponibile online sul sito del marchio Lidl, questa piscina Bestway è offerta a soli 189,99 euro anziché 249,95 euro. Un’offerta davvero interessante da non perdere.

Questo prezzo è anche il più competitivo sul mercato. Impossibile trovare di meglio altrove e ottenere la stessa qualità. Quindi non aspettare oltre. Già vittima del suo successo, la nuova piscina Bestway sta venendo letteralmente svaligiata da Lidl!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia, ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

