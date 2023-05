Lidl fa grande successo con questo prodotto essenziale per passeggiare il tuo animale domestico in sicurezza anche di notte!

Lidl fa grande successo con questo prodotto essenziale per passeggiare il tuo...

Avviso ai proprietari di animali. Lidl ha lanciato un guinzaglio utile per portare il tuo cane a spasso in tutta sicurezza anche di notte. Scopriamo di più.

Decorazione, cibo, mobili, accessori… Da Lidl, le offerte si susseguono tutto l’anno. E questa volta, il marchio propone un accessorio per i tuoi animali da compagnia che adorerai.

Lidl innova nel 2023

Mentre il nostro Natale è alle spalle, Lidl si attiva per proporre prodotti grandiosi a prezzi da sogno. Infatti, il marchio non molla per il nuovo anno.

Per iniziare il 2023 con il piede giusto, il brand ha proposto una stoviglieria nei colori del 2023 che delizierà i tuoi ospiti per la magia dei colori. L’insegna, approvata da Iris Mittenaere, ha proposto molto di più.

Per accogliere il nuovo anno, Lidl ha messo in vendita uno stiratore a vapore indispensabile che ti farà risparmiare tempo perché stira i tuoi vestiti senza sgualcirli. E non è tutto.

L’insegna preferita dei francesi ha anche proposto elementi di decorazione per accendere la tua casa. Con il suo design di ispirazione esotica, Lidl ha messo in vendita una lampada che non manca di originalità…

Questa lampada molto chic con il suo piede a forma di ananas sarà perfetta nel tuo appartamento. Disponibile in due modelli, oro e argento, questa lampada è anche un’ottima opportunità perché puoi risparmiare fino all’89% sull’energia rispetto a una lampadina tradizionale da 35 W.

Questa lampada dal design ultra originale viene proposta a meno di 20 euro. Un prezzo dolce per un prodotto di qualità, ne vale davvero la pena.

Qualche settimana fa, Lidl ha messo in vendita prodotti americani a meno di 3 euro. Se sei fan degli Stati Uniti, ma non puoi andarci, l’insegna ha la soluzione per te.

Infatti, il discount tedesco propone da qualche giorno salsicce per preparare hot dog, ma anche bevande americane, burro di arachidi e marshmallow XXL.

Lidl fa incetta con questo guinzaglio per cani all’ultimo grido

Avere un animale domestico richiede l’acquisto di attrezzature di qualità. E tra i tanti accessori che devi avere, c’è il guinzaglio. Quest’ultimo permette al tuo cane di passeggiare senza paura che si allontani troppo da te.

E proprio per questo, Lidl commercializza diversi oggetti per i tuoi animali domestici. Oltre alle crocchette o alla lettiera per i gatti, il marchio tedesco vende anche accessori.

E uno di questi farà incetta, perché si tratta di un guinzaglio con LED. Questo ti permetterà di fare passeggiate notturne con il tuo cane, senza avere paura di perderti o di perdere il tuo compagno di vita.

Per le tue passeggiate notturne, cosa c’è di meglio di un guinzaglio estensibile illuminato? Questa opzione proposta da Lidl è quindi rivoluzionaria. Puoi variare la luce impostandola su regolazione rapida o lenta.

Hai anche la possibilità di regolare la luminosità del guinzaglio del tuo cane in base all’ora del giorno. Il guinzaglio venduto da Lidl dispone anche di un pulsante di arresto e di blocco, che ti permetterà di fermare il tuo animale se va troppo lontano.

Questo guinzaglio venduto da Lidl ha un prezzo dolce di 9,99 euro. A questo prezzo, sarebbe meglio non privarsene. Il tuo amico a quattro zampe ti ringrazierà sicuramente.

