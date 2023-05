Lidl fa furore con i pantaloni culotte perfetti: valorizzano la figura e stanno spopolando.

La stagione estiva è ormai alle porte e sicuramente stai cercando capi d’abbigliamento freschi e indossabili considerando le alte temperature di questi giorni. Tra questi capi spicca una novità che è appena arrivata da Lidl e che sta spopolando perché sono comodi ma allo stesso tempo ti fanno sembrare più snella. Scopri i pantaloni culotte, perfetti per questa stagione e che non vorrai lasciarti scappare.

I pantaloni culotte di Lidl che spopolano

I pantaloni culotte sono il tipo di pantalone che va di moda al momento. Si tratta di un tipo di pantalone a vita alta (che arriva solitamente sopra la cintura), ampio e il cui fondo arriva appena alla caviglia, in modo da ottenere una figura più slanciata.

In più, questi pantaloni sono adatti per l’estate e Lidl li ha ora in tre diversi modelli che stanno spopolando nelle vendite, tanto che in molte dei loro negozi stanno esaurendo. Ma non preoccuparti, perché sono ancora disponibili sul loro negozio online.

Puoi acquistare i pantaloni culotte di Lidl in nero, per un look abbinabile con qualsiasi cosa, ma anche in verde e in blu con stampa leggera, ideali per un’occasione speciale. Questi tre pantaloni si distinguono per avere una cintura elastica per garantirti il massimo comfort e flessibilità nei movimenti.

Realizzati in poliestere ed elastan (lycra), questi pantaloni si possono abbinare con qualsiasi cosa. Le clienti di Lidl che li stanno acquistando stanno prendendo tutti e tre i modelli, così da avere i pantaloni alla moda da indossare per tutta l’estate.

Per lavarli, è possibile metterli in lavatrice, ma occorre fare attenzione a non superare i 40°C. Inoltre, se si vuole stirarli, è meglio farlo a bassa temperatura. Per quanto riguarda l’asciugatura, è preferibile appenderli ad asciugare all’aria aperta, in quanto non è consigliato l’asciugatura in asciugatrice.

Non perdere l’occasione di essere al top della moda questa stagione, di sembrare slanciata e confortevole tutto il giorno indossando i pantaloni culotte di Lidl, che inoltre hanno un incredibile prezzo di 6,99 euro ciascuno. Cosa aspetti? Corri a prenderli!

4.7/5 - (6 votes)