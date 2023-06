Lidl fa come Leroy Merlin e vende piscine a prezzi scontatissimi per l’estate.

Lidl fa come Leroy Merlin e vende piscine a prezzi scontatissimi per...

Come ogni anno in questo periodo, le piscine diventano uno degli articoli più richiesti nei negozi specializzati, perché avere una piscina in giardino o in cortile è un vero punto a favore, soprattutto se ci sono bambini in casa che ne godranno tantissimo. Oggi ti mostriamo 4 piscine di Lidl che sono perfette per l’estate e sembrano uscite da Leroy Merlin per la loro qualità, estetica e prestazioni… corre a prendere la tua!

Lidl sta dando il massimo con la sua campagna estiva, tanto che nei suoi ultimi cataloghi messi a disposizione dei clienti si possono trovare una grande varietà di prodotti che si possono sfruttare molto durante l’estate. La catena tedesca conosce perfettamente la sua clientela, per questo motivo ha tanto successo con praticamente tutto ciò che mette in vendita.

4 piscine economiche di Lidl che ti piaceranno

Piscina autodeploievole

Questa fantastica piscina ha un telo regolabile e smontabile, ideale per i bambini piccoli, così saranno immersi nell’acqua ma all’ombra per non bruciarsi col sole. Si apre automaticamente, non è necessario gonfiarla, un punto a favore che vale la pena tenere in considerazione. Ha anche altri dettagli come 4 barre stabilizzatrici, protezione UV UPF 80, capacità di 190 litri e peso massimo supportato di 50 kg. Con una circonferenza di 91 cm e un’altezza di 60 cm, costa 19,99€.

Piscina gonfiabile esagonale/rettangolare

In questo caso si tratta di una piscina gonfiabile che puoi scegliere in forma rettangolare (202 x 151 x 46 cm) o esagonale (202 x 186 x 46 cm), con una base resistente, due camere d’aria e un appoggiatesta integrato per potersi rilassare comodamente e godersi il bel tempo. Costa 21,99€.

Piscina gonfiabile rotonda

È una piscina gonfiabile che si monta rapidamente, con un diametro di 240 cm e un’altezza di 63 cm. È realizzata in un materiale plastico a 3 strati molto resistente, con un design autoportante perché sia il montaggio che lo smontaggio siano facili e veloci. Ha un anello superiore gonfiabile che le fornisce una grande stabilità. Costa 64,99€.

Bestway® Piscina Fast Set

Questa meravigliosa piscina ha un diametro di 305 cm e un’altezza di 76 cm, ideale per tutta la famiglia. La sua installazione è facile da realizzare in pochi minuti, sempre su una superficie piana per avere la massima stabilità possibile, basta gonfiare l’anello superiore e quando si riempie d’acqua la piscina si monta da sola. Costa 74,99€.

5/5 - (5 votes)