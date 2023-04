Lidl fa come Ikea e mette in vendita la scrivania adatta alla tua casa

Lidl fa come Ikea e mette in vendita la scrivania adatta alla...

Tra i tanti prodotti che troviamo attualmente nel bazar di Lidl, sembra che i mobili stiano diventando i veri protagonisti delle sue vendite. In particolare, un mobile dal design semplice sta spopolando, tanto che molti clienti ne godono già e affermano che non ha nulla da invidiare al suo rivale Ikea. Scopriamo insieme come Lidl si è aggiudicato il successo di Ikea, mettendo in vendita il mobile che ti mancava.

Lidl sta trionfando con una delle sue novità in mobili

Lidl ha seguito le orme di Ikea e ha appena messo in vendita un mobile che siamo sicuri che sfrutterai molto. Si tratta di una moderna libreria con corpo bianco e finitura in rovere wotan, che puoi utilizzare anche come scrivania.

Grazie al suo design, questo mobile può essere utilizzato come libreria appoggiata alla parete o come scrivania, poiché ha un’altezza di quasi 80 cm. La parte superiore del mobile misura 74 x 33 cm, perfetto per sistemare laptop, libri e altri oggetti di lavoro. Inoltre, può essere utilizzato anche dai bambini a loro altezza per riporre i loro libri e giocattoli.

E se acquisti più di una di queste librerie, puoi organizzare una libreria d’effetto nel tuo salotto, dove tutto è ordinato e in ordine, conferendo un aspetto moderno alla tua casa che ti piacerà sicuramente e che si abbinerà perfettamente con il resto dei tuoi mobili.

Inoltre, questo mobile è di alta qualità e resistente ai graffi, facile da pulire grazie alla rivestimento in resina di melamina, che richiede solo un panno umido per rimuovere la polvere o le macchie. Inoltre, se lo posizioni sul pavimento, come scrivania, non devi preoccuparti di eventuali danni o graffi, poiché ha dei piedini protettivi.

Se vuoi acquistare questo mobile di Lidl, non esitare! È ora disponibile nell’e-shop a un prezzo mai visto prima: solo 39,99 euro! Cosa stai aspettando?

